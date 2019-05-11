親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌開發者大會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

局部選舉判無效有前例！ 當年兩黨喬一喬就換人 連重選都免了

Ubisoft公布《火線獵殺：斷裂點》 在孤島上對抗菁英部隊追捕

2019-05-11 07:45楊又肇

Ubisoft稍早公布《火線獵殺》系列新作，並且確認將以《火線獵殺：斷裂點 (Ghost Recon: Breakpoint)》為稱，分別將推出PlayStation 4、Xbox One與Windows PC平台版本。

分享

遊戲背景將設定在近未來，玩家將扮演菁英部隊魅影小隊成員，並且潛入斯凱爾科技研發總部所在島嶼「歐羅拉 (Aurora)」，並且在無後援等情況下於島上求生，同時面對同樣入侵歐羅拉的前美國菁英軍事部隊「群狼（Wolves）」。

歐羅拉將以開放世界形式讓玩家探索，並且涵蓋山脈、叢林、海灘、沙漠及火山地形，玩家必須在遊戲中善用匿蹤技巧躲避敵人獵捕，並且透過4主不同職業技能與豐富武器應戰。而玩家面對的敵人同樣具備高度訓練能力，因此在遊玩過程中必須善用地形掩蔽，同時也必須藏匿擊倒敵人屍體來隱藏行蹤，甚至要避免敵人發現異常時，透過聯合搜捕方式尋找玩家所在位置。

《火線獵殺：斷裂點》目前已經開放beta測試登記，預計會在今年E3 2019期間公布更多消息，同時也計畫在第一年內釋出三個章節大型更新，藉此追加更多內容與遊玩模式。

Ubisoft預計在今年10月4日正式推出《火線獵殺：斷裂點》，分別提供PlayStation 4、Xbox One與Windows PC版本，另外遊戲內容也會推出典藏版。

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Ubisoft

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

Google藉由客製演算法、傳輸引擎設計，讓Stadia能有流暢遊戲遊玩體驗

2019-05-11 07:52

《FINAL FANTASY VII重製版》新影像畫面揭曉 預計6月公布更具體消息

2019-05-11 07:45

迅龍回歸！《魔物獵人 世界》超大型擴充內容《Iceborne》將於9/6推出

2019-05-11 07:44

只有豪華能形容！迪士尼公布8年內電影清單

2019-05-10 16:30

SuperOX Chain 讓玩遊戲也能賺錢！

2019-05-09 11:11

蘋果推出以股神巴菲特為角色設計的第一人稱送報遊戲

2019-05-09 09:42

《邊緣禁地3》實機遊玩內容展示 呈現新敵人、新地點和新武器

2019-05-03 10:36

美空軍採宏達電VR培訓戰機飛行員 英皇家空軍也將加入

2019-05-02 17:57

雙A攻電競3C 新品尬場

2019-05-01 13:52

全世界瘋「電競」 台廠怎能缺席？

2019-05-01 13:52

《軒轅劍龍舞雲山》成蘋果5月「瘋武俠」主打遊戲

2019-04-30 19:40

HTC與中華電5G合作 北流中心演示全新即時VR360

2019-04-30 17:30

Sony手機業務列舉971億日圓虧損 PlayStation新機不會太快來到

2019-04-28 10:39

Epic Games創辦人：若Steam也願向開發者供88%分潤 將取消遊戲獨佔

2019-04-28 10:38

任天堂澄清不會在今年6月揭曉新主機 進入中國市場再等等

2019-04-27 11:26

Sony手機業務列舉971億日圓虧損 PlayStation新機不會太快來到

2019-04-27 11:23

任天堂入門款Nintendo Switch將於6月亮相 不會有強化版

2019-04-26 09:46

微星18款電競筆電新品 領先業界震撼上市

2019-04-24 10:05

史上最暢銷遊戲Top 10 《俄羅斯方塊》稱霸！

2019-04-23 18:27

寶可夢開發商開放 玩家與政府單位提名2020舉辦城市

2019-04-23 17:09

任天堂攜手騰訊 計畫將Nintendo Switch正式帶進中國市場

2019-04-22 10:37

消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

2019-04-21 10:59

CAPCOM推出大型機台復刻主機 收錄多款經典格鬥遊戲、以品牌標誌打造機身

2019-04-19 09:18

微軟確定今年稍晚正式推出Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案服務

2019-04-19 09:13

為了巴黎聖母院 《刺客教條：大革命》限時免費一週

2019-04-18 19:41

架構師透露下一代PlayStation將搭載全新AMD處理器、光線追蹤與SSD

2019-04-18 09:42

微軟正式揭曉全數位版Xbox One S All-Digital Edition 台灣也將引進

2019-04-18 09:36

華碩揭曉ROG周邊 新款中塔式電競機箱ROG Strix Helios將在台推出

2019-04-17 08:55

Mozilla投資開源遊戲引擎Godot 讓開發者更容易打造網頁遊戲

2019-04-17 08:41

蘋果遊戲訂閱服務傳已支出數億美元 但將成更大營收來源

2019-04-16 14:44

無光碟版Xbox One S All-Digital將以229.99歐元銷售、5/7上市

2019-04-16 14:43

EA正式揭曉《星際大戰 絕地：組織殞落》 扮演僅存的絕地學徒鍛鍊原力技能

2019-04-16 14:42

蘋果公司投資Apple Arcade遊戲訂閱服務 超過5億美元

2019-04-15 22:39

Sony針對玩家更改個人PlayStation Network帳號名稱公布更多注意事項

2019-04-15 07:58

Google Stadia串流遊戲平台帶你上天堂？他沒說的事

2019-04-12 20:39

宏碁與微軟合作 電競座艙進駐紐約旗艦店

2019-04-11 14:57

與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

2019-04-10 09:20

《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30

《任天堂實驗室 VR套裝》將可讓玩家進入《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》遊玩

2019-04-07 18:28
看更多

熱門文章

動手玩／HUAWEI P30 Pro再次顛覆手機拍攝想像

2019-05-10 10:12

疑似華碩ZenFone 6保護殼曝光 背面保留大面積挖空區塊

2019-05-10 10:05

Dyson第一款電動車或許將以休旅車形式打造 將於近期開始測試

2019-05-10 09:06

只有豪華能形容！迪士尼公布8年內電影清單

2019-05-10 16:30

Intel證實14nm製程技術將繼續沿用 7nm製程產品將於2021年問世

2019-05-10 09:18

Pixel手機設計可折疊？ Google：我們不急

2019-05-10 15:30

搭載特殊上下瀏海設計 夏普AQUOS R3於日本揭曉

2019-05-10 09:07

Sony在台推出第二款玻璃共振揚聲器 可模擬燭光搖曳效果

2019-05-10 09:27

三星打造6400萬畫素感光元件 預期用於Galaxy Note 10

2019-05-10 10:03

華為首款搭載升降視訊鏡頭手機 P Smart Z先於歐洲市場推出

2019-05-10 09:28

臉書慶生新功能 限時動態打造個人化卡片

2019-05-10 11:02

Google藉由客製演算法、傳輸引擎設計，讓Stadia能有流暢遊戲遊玩體驗

2019-05-11 07:52

Uber確定以每股45美元價格上市 市值估計將達824億美元

2019-05-11 07:52

三星行動通訊部門總裁透露Galaxy Fold最快近期內恢復上市

2019-05-11 07:51

Ubisoft公布《火線獵殺：斷裂點》 在孤島上對抗菁英部隊追捕

2019-05-11 07:45

Epson新款擴增實境眼鏡可直接連接Android手機使用

2019-05-11 07:52

《FINAL FANTASY VII重製版》新影像畫面揭曉 預計6月公布更具體消息

2019-05-11 07:45

刺激更多新興市場消費機會 Google Play增加透過鄰近商店現金付款選項

2019-05-11 07:45

迅龍回歸！《魔物獵人 世界》超大型擴充內容《Iceborne》將於9/6推出

2019-05-11 07:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top