Ubisoft公布《火線獵殺：斷裂點》 在孤島上對抗菁英部隊追捕

Ubisoft稍早公布《火線獵殺》系列新作，並且確認將以《火線獵殺：斷裂點 (Ghost Recon: Breakpoint)》為稱，分別將推出PlayStation 4、Xbox One與Windows PC平台版本。

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遊戲背景將設定在近未來，玩家將扮演菁英部隊魅影小隊成員，並且潛入斯凱爾科技研發總部所在島嶼「歐羅拉 (Aurora)」，並且在無後援等情況下於島上求生，同時面對同樣入侵歐羅拉的前美國菁英軍事部隊「群狼（Wolves）」。

歐羅拉將以開放世界形式讓玩家探索，並且涵蓋山脈、叢林、海灘、沙漠及火山地形，玩家必須在遊戲中善用匿蹤技巧躲避敵人獵捕，並且透過4主不同職業技能與豐富武器應戰。而玩家面對的敵人同樣具備高度訓練能力，因此在遊玩過程中必須善用地形掩蔽，同時也必須藏匿擊倒敵人屍體來隱藏行蹤，甚至要避免敵人發現異常時，透過聯合搜捕方式尋找玩家所在位置。

《火線獵殺：斷裂點》目前已經開放beta測試登記，預計會在今年E3 2019期間公布更多消息，同時也計畫在第一年內釋出三個章節大型更新，藉此追加更多內容與遊玩模式。

Ubisoft預計在今年10月4日正式推出《火線獵殺：斷裂點》，分別提供PlayStation 4、Xbox One與Windows PC版本，另外遊戲內容也會推出典藏版。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》