只有豪華能形容！迪士尼公布8年內電影清單

迪士尼發表了在接下來八年中將近共50部各部門的電影。 歐新社 分享 facebook

在收購了21世紀福斯（21st Century Fox）與漫威影業（Marvel Studios）後，迪士尼（The Walt Disney Company）發表了在接下來八年中將近共50部各部門的電影，包括漫威、皮克斯（Pixar）、盧卡斯影業（Lucasfilm）、福斯與迪士尼動畫及原創電影。

目前曝光的最後一部電影是在2027年的《阿凡達5》（AVATAR 5）；由詹姆斯·卡麥隆（James Cameron）執導的龐大史詩電影。《阿凡達》系列電影第一集於2009年推出，以前所未見的特效獲得驚人的回響；而第二集預計在2021年推出。

而在上個月，盧卡斯影業曝光了《星際大戰9 : 天行者的崛起》（暫譯；STAR WARS：The Rise of Skywalker）前導預告片，由迪士尼執行長鮑勃·伊格爾（Robert A.Iger）宣布將會在今年12月發行，並且以《星際大戰9》作為最終章，拍攝一系列三部曲的結尾系列。

至於漫威部分，明年將只會發行兩部新電影，但很有可能考量到有另外一部漫威電影《星際異攻隊3》(Guardians of the Galaxy 3) 因導演詹姆斯岡恩 (James Gunn) 重新回歸讓上映日期尚未敲定。而未來還不確定是否會在漫威電影裡面出現的《X 戰警》(X-Men) 系列，在經歷一波三折的全新電影作品《變種人》(New Mutants)，仍然預計會於 2020年4月3日發布。

在這份被星際大戰、外星人、變種人以及眾多超級英雄包圍的電影清單內，赫然發現其中藏著一部創新特務電影《金牌特務》（Kingsman）系列電影將於2020年上映，不過名稱尚未確定。

這份八年電影清單曝光後可以清楚的了解在收購21世紀福斯、盧卡斯影業與漫威影業之後的迪士尼的電影版圖之龐大實在是非常驚人哪！

Disney announces post-Fox theatrical release plans. pic.twitter.com/cWhKNUSS73 — Kris Tapley (@kristapley) 2019年5月7日

而在上個月，盧卡斯影業曝光了《星際大戰9 : 天行者的崛起》（暫譯；STAR WARS：The Rise of Skywalker）前導預告片，由迪士尼執行長鮑勃·伊格爾（Robert A.Iger）宣布將會在今年12月發行，並且以《星際大戰9》作為最終章，拍攝一系列三部曲的結尾系列。

至於漫威部分，明年將只會發行兩部新電影，但很有可能考量到有另外一部漫威電影《星際異攻隊3》(Guardians of the Galaxy 3) 因導演詹姆斯岡恩 (James Gunn) 重新回歸讓上映日期尚未敲定。而未來還不確定是否會在漫威電影裡面出現的《X 戰警》(X-Men) 系列，在經歷一波三折的全新電影作品《變種人》(New Mutants)，仍然預計會於 2020年4月3日發布。

在這份被星際大戰、外星人、變種人以及眾多超級英雄包圍的電影清單內，赫然發現其中藏著一部創新特務電影《金牌特務》（Kingsman）系列電影將於2020年上映，不過名稱尚未確定。

這份八年電影清單曝光後可以清楚的了解在收購21世紀福斯、盧卡斯影業與漫威影業之後的迪士尼的電影版圖之龐大實在是非常驚人哪！