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蘋果推出以股神巴菲特為角色設計的第一人稱送報遊戲

2019-05-09 09:42楊又肇

在2008年針對iPod推出一款德州撲克遊戲之後，蘋果便未曾再推行自有遊戲內容，直到日前蘋果執行長Tim Cook以影片形式於股神巴菲特擔任執行長的控股公司Berkshire Hathaway股東大會上「出席」時，預告將會推出一款以送報生為主題設計的遊戲，而這款遊戲便是以巴菲特為主角，讓玩家可以感受巴菲特過往曾經當做送報生的派報體驗。

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這款由蘋果推出，名為《Warren Buffett』s Paper Wizard》的遊戲，是以第一人稱視角形式遊玩，玩家可以透過拖拉方式將報紙丟到指定地點，並且透過成功投遞獲取名為「Warren Bucks」的積分。

遊戲過程主要是以投遞報紙獲取積分，理論上應該不會像經典遊戲《送報生》必須透過投擲報紙擊倒來襲的狗，或喝醉的人。而在遊戲關卡中還可以看見巴菲特的故鄉奧馬哈 (Omaha)，以及蘋果位於加州的全新飛碟總部Apple Park。

至於遊戲開發商雖然標註為Wildlife Designs，不過實際版權內容則是隸屬於蘋果，但似乎並不代表未來蘋果將會持續投入遊戲內容開發。'

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

巴菲特

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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