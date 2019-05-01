全世界瘋「電競」 台廠怎能缺席？

2019-05-01 13:52 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



納入奧林匹克賽事

你知道什麼是「電子競賽」嗎？過去，台灣的家長總認為愛玩遊戲的小孩容易變壞，然而，隨著時代變遷，科技產業變化迅速，「電子遊戲」已發展成為電子競賽產業，並於2017年獲得奧林匹克委員會認可為體育項目，成為新興發展產業。

電競迷在場邊觀看ESL One決賽時情緒激昂。 路透 分享 facebook

觀眾年增4.5億人

根據荷蘭市調機構Newzoo 2019年最新調查報告指出，全球電子競賽（esports）觀眾將在2019年成長4.53億人，較去年同期成長15%，其中，2億玩家屬於電子競賽愛好者，另外2.52億人則屬於偶然點閱人次；不過，隨著電子競賽愈趨成熟，各地舉辦的電競賽事、聯盟數量、媒體授權數量都會持續上升。

團隊合作是關鍵

很多人以為「電子競賽」不過就是定出「遊戲勝負」，不過，現在的電子競賽鬥的不單純是勝負，如何制定戰略、如何與隊友團體合作，都是贏得勝利的關鍵。

盤點全球知名電競賽事，英雄聯盟S系列賽、DOTA2國際邀請賽、CS：GO Major、絕地求生全球邀請賽、暴雪嘉年華、英特爾極限高手盃大賽等，都是目前全球相當關注的電競賽事，都有熱情粉絲到現場支持，主辦方也會邀請分析師解說、實況報導賽事，並在網路、電視頻道進行賽事轉播。

ESL結盟華碩ROG

全球也有許多舉辦電子競賽的組織，ESL就是其中之一。ESL全名為Electronic Sports League，是歐洲著名電子競賽組織，成立於1997年，2006年，英特爾（Intel）找上ESL合作創立英特爾極限高手盃大賽（IEM），這是全球第一個極具規模的電競菁英錦標賽，舉辦多年來，賽事規模、參賽國家數量年年增加，除此競賽之外，ESL也舉辦許多類型電競賽事，並陸續和台灣知名PC品牌宏碁、華碩合作。

華碩旗下ROG玩家共和國今年首度與ESL合作，ESL One 2019 Powered by Intel巡迴賽選定ROG為官方唯一指定電腦與螢幕合作夥伴；ROG全球行銷總監暨華碩北美行銷長連慧盈表示，ROG積極參與各類型電競賽事，並長期支持與經營遊戲社群的發展，很榮幸和ESL攜手，透過這項國際級電競盛會，表達支持電競產業的長遠發展。