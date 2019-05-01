親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

台女吵架回娘家！伊拉克老公殺死岳父母 攜子逃日本

全世界瘋「電競」 台廠怎能缺席？

2019-05-01 13:52聯合晚報 記者馬瑞璿／台北報導

納入奧林匹克賽事

你知道什麼是「電子競賽」嗎？過去，台灣的家長總認為愛玩遊戲的小孩容易變壞，然而，隨著時代變遷，科技產業變化迅速，「電子遊戲」已發展成為電子競賽產業，並於2017年獲得奧林匹克委員會認可為體育項目，成為新興發展產業。

電競迷在場邊觀看ESL One決賽時情緒激昂。 路透
電競迷在場邊觀看ESL One決賽時情緒激昂。 路透
分享

觀眾年增4.5億人

根據荷蘭市調機構Newzoo 2019年最新調查報告指出，全球電子競賽（esports）觀眾將在2019年成長4.53億人，較去年同期成長15%，其中，2億玩家屬於電子競賽愛好者，另外2.52億人則屬於偶然點閱人次；不過，隨著電子競賽愈趨成熟，各地舉辦的電競賽事、聯盟數量、媒體授權數量都會持續上升。

團隊合作是關鍵

很多人以為「電子競賽」不過就是定出「遊戲勝負」，不過，現在的電子競賽鬥的不單純是勝負，如何制定戰略、如何與隊友團體合作，都是贏得勝利的關鍵。

盤點全球知名電競賽事，英雄聯盟S系列賽、DOTA2國際邀請賽、CS：GO Major、絕地求生全球邀請賽、暴雪嘉年華、英特爾極限高手盃大賽等，都是目前全球相當關注的電競賽事，都有熱情粉絲到現場支持，主辦方也會邀請分析師解說、實況報導賽事，並在網路、電視頻道進行賽事轉播。

ESL結盟華碩ROG

全球也有許多舉辦電子競賽的組織，ESL就是其中之一。ESL全名為Electronic Sports League，是歐洲著名電子競賽組織，成立於1997年，2006年，英特爾（Intel）找上ESL合作創立英特爾極限高手盃大賽（IEM），這是全球第一個極具規模的電競菁英錦標賽，舉辦多年來，賽事規模、參賽國家數量年年增加，除此競賽之外，ESL也舉辦許多類型電競賽事，並陸續和台灣知名PC品牌宏碁、華碩合作。

華碩旗下ROG玩家共和國今年首度與ESL合作，ESL One 2019 Powered by Intel巡迴賽選定ROG為官方唯一指定電腦與螢幕合作夥伴；ROG全球行銷總監暨華碩北美行銷長連慧盈表示，ROG積極參與各類型電競賽事，並長期支持與經營遊戲社群的發展，很榮幸和ESL攜手，透過這項國際級電競盛會，表達支持電競產業的長遠發展。

暴雪電競ROG華碩英特爾
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

雙A攻電競3C 新品尬場

2019-05-01 13:52

《軒轅劍龍舞雲山》成蘋果5月「瘋武俠」主打遊戲

2019-04-30 19:40

HTC與中華電5G合作 北流中心演示全新即時VR360

2019-04-30 17:30

Sony手機業務列舉971億日圓虧損 PlayStation新機不會太快來到

2019-04-28 10:39

Epic Games創辦人：若Steam也願向開發者供88%分潤 將取消遊戲獨佔

2019-04-28 10:38

任天堂澄清不會在今年6月揭曉新主機 進入中國市場再等等

2019-04-27 11:26

Sony手機業務列舉971億日圓虧損 PlayStation新機不會太快來到

2019-04-27 11:23

任天堂入門款Nintendo Switch將於6月亮相 不會有強化版

2019-04-26 09:46

微星18款電競筆電新品 領先業界震撼上市

2019-04-24 10:05

史上最暢銷遊戲Top 10 《俄羅斯方塊》稱霸！

2019-04-23 18:27

寶可夢開發商開放 玩家與政府單位提名2020舉辦城市

2019-04-23 17:09

任天堂攜手騰訊 計畫將Nintendo Switch正式帶進中國市場

2019-04-22 10:37

消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

2019-04-21 10:59

CAPCOM推出大型機台復刻主機 收錄多款經典格鬥遊戲、以品牌標誌打造機身

2019-04-19 09:18

微軟確定今年稍晚正式推出Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案服務

2019-04-19 09:13

為了巴黎聖母院 《刺客教條：大革命》限時免費一週

2019-04-18 19:41

架構師透露下一代PlayStation將搭載全新AMD處理器、光線追蹤與SSD

2019-04-18 09:42

微軟正式揭曉全數位版Xbox One S All-Digital Edition 台灣也將引進

2019-04-18 09:36

華碩揭曉ROG周邊 新款中塔式電競機箱ROG Strix Helios將在台推出

2019-04-17 08:55

Mozilla投資開源遊戲引擎Godot 讓開發者更容易打造網頁遊戲

2019-04-17 08:41

蘋果遊戲訂閱服務傳已支出數億美元 但將成更大營收來源

2019-04-16 14:44

無光碟版Xbox One S All-Digital將以229.99歐元銷售、5/7上市

2019-04-16 14:43

EA正式揭曉《星際大戰 絕地：組織殞落》 扮演僅存的絕地學徒鍛鍊原力技能

2019-04-16 14:42

蘋果公司投資Apple Arcade遊戲訂閱服務 超過5億美元

2019-04-15 22:39

Sony針對玩家更改個人PlayStation Network帳號名稱公布更多注意事項

2019-04-15 07:58

Google Stadia串流遊戲平台帶你上天堂？他沒說的事

2019-04-12 20:39

宏碁與微軟合作 電競座艙進駐紐約旗艦店

2019-04-11 14:57

與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

2019-04-10 09:20

《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30

《任天堂實驗室 VR套裝》將可讓玩家進入《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》遊玩

2019-04-07 18:28

SNK公布更多《SAMURAI SHODOWN》新角色 預計6/27上市

2019-04-07 18:27

《邊緣禁地3》確定9/13推出 PC數位版由Epic Games Store限期獨佔銷售

2019-04-05 10:58

香港地區的Nintendo Switch Online線上服務 預計4/23正式開通

2019-04-04 07:05

宏達電祭限時優惠 吃到飽VR訂閱服務正式上線

2019-04-02 16:06

《新楓之谷》開發商Nexon有意出售 價格上看150億美元

2019-04-02 11:25

《SAMURAI SHODOWN》揭曉全新角色 以女海盜為造型的Darli Dagger

2019-04-02 10:13

PlayStation上市25週年 Sony推出原尺寸主機造型限量鑰匙圈

2019-04-01 15:27

Pokémon GO將可在4月1日捕獲「小智帽子的皮卡丘」

2019-04-01 15:27

CAPCOM推出以「G」為主角的《快打旋風》直向射擊遊戲

2019-04-01 15:26
看更多

熱門文章

三星施壓 iFixit從官網撤下Galaxy Fold拆解報告

2019-04-30 17:37

Facebook換上全新面貌藍色調 更著重真實互動關係

2019-05-01 08:35

Galaxy S10 5G傳自燃 三星否認是故障

2019-04-30 21:48

新款iPhone配送18W豆腐頭、Lightning轉Type C電源線？

2019-04-30 20:02

美官方公布「惡名市場」名單 淘寶、蝦皮等名列其中

2019-04-30 19:09

免費文字分享服務 將內容貼上即可轉為短網址

2019-04-30 19:35

HTC與中華電5G合作 北流中心演示全新即時VR360

2019-04-30 17:30

《軒轅劍龍舞雲山》成蘋果5月「瘋武俠」主打遊戲

2019-04-30 19:40

WhatsApp、Instagram同步更新 Facebook Dating約會服務進駐更多地區

2019-05-01 08:57

宏達電揪海內外大咖 打造5G和VR生態鏈

2019-04-30 22:56

iPhone依然為蘋果帶來最高收入 暫未透露5G版推行時間

2019-05-01 12:36

Facebook將使Messenger服務更安全、更快 同時將推出桌機版本

2019-05-01 09:52

Oculus Quest、Oculus Rift S上市時間確認 台灣也能買得到

2019-05-01 08:40

AMD確認推出 附上執行長簽名的黃金版Ryzen 7 2700X處理器

2019-05-01 09:22

雙A攻電競3C 新品尬場

2019-05-01 13:52

全世界瘋「電競」 台廠怎能缺席？

2019-05-01 13:52

共享行動電源服務ChargeSPOT正式進軍台灣 提供異地租借、歸還

2019-05-01 09:33

三星再增加一款可垂直使用藝術電視 「The Sero」系列

2019-05-01 09:42

Facebook智慧顯示器Portal開放加拿大銷售 今年秋季進入歐洲市場

2019-05-01 09:04

HTC VIVE VR開發者大會 5月3日台北登場

2019-05-01 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top