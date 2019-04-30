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《軒轅劍龍舞雲山》成蘋果5月「瘋武俠」主打遊戲

2019-04-30 19:40楊又肇

針對今年3月11日於iOS、Android平台推出的手機遊戲《軒轅劍龍舞雲山》，今日 (4/30)分別由曾經負責《軒轅劍》、《軒轅劍 貳》編劇與智慧財產權創始人蔡明宏，以及遊戲製作人網易邵陳希分享遊戲內容藉由蘋果A12 Bionic處理器上的運作表現。

《軒轅劍龍舞雲山》遊玩畫面
《軒轅劍龍舞雲山》遊玩畫面
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對於90年代的PC玩家而言，由大宇資訊旗下DOMO小組製作的《軒轅劍》系列應該都不陌生，尤其遊戲中融合中國山水墨畫風格、山海經等中國經典內容所構思遊戲主軸，加上當時遊戲中強烈描繪人與妖共處的時空背景，同時遊戲中以「煉妖壺」為構想的煉化系統更吸引當時許多玩家注目。

而從90年代偏向2D平面繪畫設計，到2000年之後開始加入3D渲染圖像的內容風格，《軒轅劍》系列前後也累積推出到《軒轅劍 陸 鳳凌長空千載雲》，同時期間也推出外傳故事如《軒轅劍外傳 楓之舞》、《軒轅劍外傳 天之痕》、《軒轅劍外傳 蒼之濤》、《軒轅劍外傳 漢之雲》、《軒轅劍外傳 雲之遙》與《軒轅劍外傳 穹之扉》，日前也正式確認《軒轅劍 柒》已經投入製作，預計以多平台發行為目標，成為台灣遊戲史上少數長壽的系列遊戲作品。

除了製作遊戲內容，大宇資訊更藉由授權方式與外合作《軒轅劍》系列相關電視劇、小說、動畫、漫畫、公仔等衍生產品，讓《軒轅劍》系列作品智慧財產權應用效益最大化。另一款同樣由大宇資訊製作、由「姚仙」製作人姚壯憲打造的武俠遊戲《仙劍奇俠傳》，同樣也在推出後廣受歡迎，凸顯大宇資訊在遊戲製作品質獲得遊戲玩家支持。

在手機遊戲市場規模逐漸擴大之下，大宇資訊自然也開始邁入手機遊戲內容製作，並且投入iOS與Android平台市場發展，藉此在PC市場受到玩家遊玩習慣改變情況下，持續維持本身在遊戲市場競爭優勢，同時也將旗下著名遊戲內容移植到手機平台。

近期正式推出的《軒轅劍龍舞雲山》，便是由大宇資訊授權、提供設計想法，並且由中國網易遊戲開發，分別推出iOS與Android兩種平台版本。

就邵陳希說明，其實就內部設計來看，可發現以前100名黏著玩家，以及前10名著重度玩家使用裝置，iOS平台與Android平台佔比分別為65:35，以及80:20的分佈表現。

因此在遊戲設計時，iOS平台版本會特別考量效能表現平衡，設計基準原則上會以介於iPhone 5s至iPhone 6的硬體效能為參考，但也會針對新機採用硬體效能額外進行調整，例如在去年推出的iPhone XS系列，以及iPhone XR所搭載的A12 Bionic處理器，便可讓遊戲畫面渲染效率大幅提昇，同時在多人同時上線遊玩情況中的每秒畫格數也能穩定維持在60fps設定，而遊戲整體穩定性與流暢度也能藉由A12 Bionic處理器特性提昇。

透過搭載A12 Bionic處理器的機種運作表現，在光影細節上會有明顯差異
透過搭載A12 Bionic處理器的機種運作表現，在光影細節上會有明顯差異
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相較之下，由於Android平台涉及品牌、硬體規格相對複雜，即便Google近年來持續調整app內容設計規範，並且提供更好的API與設計中控台資源，但許多開發者為了維持遊戲在多款手機上的運作流暢度與穩定性表現，通常會以相容性為前提情況下設計，與iOS平台裝置採取相同設計原則比較的話，開發者相對容易在單一機種上開發，即可在不同型號機種上運作，甚至在硬體效能上的差異所需調整變因也相對較少。

至於此次推出的《軒轅劍龍舞雲山》，本質上依然是採用網易自有遊戲引擎，但同時也採用iOS平台上的Metal API資源，讓遊戲運作可以更加流暢。

從PC遊戲走到手機遊戲，蔡明宏認為手機遊戲可以帶來更多元發展機會，同時也表示在現有手機硬體效能表現，早已足夠運作過往經典遊戲作品，因此後續也在iOS平台上推行包含《軒轅劍 參 天之痕》在內遊戲。但未來是否也會在即將推出的《軒轅劍 柒》提供iOS平台版本，蔡明宏表示目前暫時還沒有此項計畫，主要考量硬體效能表現差距，不過未來如果手機運算效能更高的時候，自然也不排除移植可能性。

曾經負責《軒轅劍》、《軒轅劍 貳》編劇與智慧財產權創始人蔡明宏 (左)，以及遊戲...
曾經負責《軒轅劍》、《軒轅劍 貳》編劇與智慧財產權創始人蔡明宏 (左)，以及遊戲製作人網易邵陳希 (右)
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另外，對於未來是否考慮採用蘋果ARCore API打造不一樣的《軒轅劍》系列遊戲，蔡明宏強調未來任何可能性其實都有在評估，其中也包含藉由虛擬實境、擴增實境等應用方式，讓玩家可以有更不一樣的遊玩體驗。

此次邀請大宇資訊與網易遊戲分享遊戲內容在A12 Bionic處理器上的運作表現，去年其實也藉由開發商Super Evil Megacorp分享透過A11 Bionic處理器執行《最終榮耀 (Vainglory)》的流暢度表現。

近期除了釋出新版本「忠骨埋青山」，以及全新伺服器「煉妖壺」，並且計畫在5月開始展開一系列慶祝活動，《軒轅劍龍舞雲山》也將參與蘋果準備在5月於App Store舉辦的「瘋武俠」活動，預計與包含《新神雕俠侶》、《流星蝴蝶劍》、《烈火如歌》在內遊戲，同時也會在不同階段提供限時快閃優惠。

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《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》

快閃

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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