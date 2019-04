Epic Games創辦人：若Steam也願意向開發者提供88%分潤，將取消遊戲獨佔

在Twitter上針對近期Epic Games以獨佔形式取下包含《邊緣禁地3》、《全境封鎖2》、《戰慄深隧:流亡》,以及脫離PlayStation平台的《底特律:變人》等遊戲情況,Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney回應表示,假如Valve也讓開發者能在Steam平台取得分潤比例達88%的話,就會取消遊戲獨佔措施。

雖然在Epic Games上架的遊戲內容,通常在遊戲廠商自己的銷售平台上也能購買,但對於許多已經在Steam平台上購買遊戲的玩家,卻面臨必須分開使用多個遊戲服務平台的困擾。

而就Tim Sweeney稍早回應說法,若Steam平台也同樣向遊戲開發者提供相同分潤比例,就會取消遊戲獨佔措施,甚至也會讓Epic Games旗下遊戲也在Steam平台上架銷售。

If Steam committed to a permanent 88% revenue share for all developers and publishers without major strings attached, Epic would hastily organize a retreat from exclusives (while honoring our partner commitments) and consider putting our own games on Steam.