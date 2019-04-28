Epic Games創辦人：若Steam也願意向開發者提供88%分潤，將取消遊戲獨佔

在Twitter上針對近期Epic Games以獨佔形式取下包含《邊緣禁地3》、《全境封鎖2》、《戰慄深隧：流亡》，以及脫離PlayStation平台的《底特律：變人》等遊戲情況，Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney回應表示，假如Valve也讓開發者能在Steam平台取得分潤比例達88%的話，就會取消遊戲獨佔措施。

分享 facebook

雖然在Epic Games上架的遊戲內容，通常在遊戲廠商自己的銷售平台上也能購買，但對於許多已經在Steam平台上購買遊戲的玩家，卻面臨必須分開使用多個遊戲服務平台的困擾。

而就Tim Sweeney稍早回應說法，若Steam平台也同樣向遊戲開發者提供相同分潤比例，就會取消遊戲獨佔措施，甚至也會讓Epic Games旗下遊戲也在Steam平台上架銷售。

If Steam committed to a permanent 88% revenue share for all developers and publishers without major strings attached, Epic would hastily organize a retreat from exclusives (while honoring our partner commitments) and consider putting our own games on Steam. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 25, 2019

不過，就目前Epic Games Store與遊戲廠商合作模式來看，不僅是向開發者提供高達88%的分潤比例，更提供使用Unreal Engine遊戲引擎免收授權使用費，甚至向獨佔遊戲提供業者支付高額費用，以利維持遊戲獨佔合作，因此實際上也在獨佔內容花費不少資金成本。

因此若Valve針對Tim Sweeney的說法做出回應，表示願意以相同分潤比例與遊戲開發者合作，意味Epic Games將可不必再支付高額費用維持遊戲內容獨佔，藉此在營運成本上可以稍作紓緩，而若Valve不對此做出表示的話，則有可能被市場看法視為貪婪的一方，對於Epic Games Store也有助於形象提昇。

但以實際層面來看，目前越來越多人會習慣Steam服務平台，不光是因為累積收錄遊戲數量龐大，更提供玩家雲端儲存遊玩記錄、提供多人連線遊玩，以及方便透過單一平台管理個人收藏遊戲，以及包含統計遊玩時間、成就，甚至可讓玩家透過Steam平台交流，而這些都是目前Epic Games Store無法提供項目。

即便Epic Games日前透露將針對Epic Games Store加入一連串的更新，但實際上仍需要一段時間才會加入新功能，目前依然僅能使用相當基本的功能與服務，也因此引起不少長年使用Steam服務的玩家抗議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》