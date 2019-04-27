Sony手機業務列舉971億日圓虧損 PlayStation新機不會太快來到

在稍早公布財報中，Sony說明2018財年中的營收總額累積達8.67兆日圓，相比2017財年並沒有太大改變，僅提昇1%比例，但在營利、淨利則分別累積達8942億日圓與9163億日圓，相比2017財年分別成長22%與87%，其中最大成長動能依然來自PlayStation業務部門，另外音樂與電影業務也均有明顯成長，另外感光元件事業同樣為Sony帶來明顯獲利。

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不過，Sony Mobile依然呈現明顯業務虧損，其中Xperia手機產品僅在去年累積銷售650萬台，似乎與去年推行的Xperia XZ2、Xperia XZ3等旗艦手機設計想法與過往不同，加上眾多中國品牌手機加入競爭，使得Xperia系列手機銷售表現明顯下滑，全年度累積銷售數量甚至不到2017財年的一半，整體營收僅達4980億日圓，並且列舉971億日圓虧損。

雖然過去不少市場看法認為，Sony仍維持手機業務發展的原因，除了希望藉此繼續在手機市場立足發展，更期望以此產品凝聚Sony集團科技技術。而就Sony本身力場來看，手機產品自然是作為銜接Sony旗下產品重要「橋樑」，因此並不會捨棄手機產品發展計畫。

Sony不久之前已經證實將使Sony Mobile與家庭娛樂及影像業務合併，預計在家庭娛樂及影像業務營收穩健情況下，將可相對讓帳面上的虧損情況獲得改善，同時也能讓投資者安心。

在PlayStation業務部分，目前依然是Sony相當大的營收來源，雖然PlayStation 4銷售表現已經趨緩，甚至因為新主機可能準備揭曉而使銷售成長數量下滑，但在2018財年全年也累積銷售超過1780萬台PlayStation 4，從上市至今的全球累積銷售數量也超過9680萬台，預期很快就會出現破兆的銷售記錄。

但就索尼互動娛樂部門回應說法，今年要看見新款PlayStation主機的可能性不高，加上先前PlayStation主機架構師Mark Cern日前受訪時，也同樣透露新機推行時間不會太近，因此有可能會在2020年才有更具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》