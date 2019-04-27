任天堂澄清不會在今年6月揭曉新主機 進入中國市場再等等

針對近期新機傳聞，任天堂社長古川俊太郎表示預計要在更晚時間點才會進入中國市場，同時也不會在今年E3 2019期間揭曉新機。

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根據任天堂稍早公布截至2019年3月底的財報結果，顯示2018財年全年銷售淨額達12005.6億日圓，相比2017財年全年銷售淨額成長13.7%，而Nintendo Switch主機銷售數量也累積達3474萬台，軟體銷售數量則達1億8721萬套。

依照任天堂說明，截至2019年3月底銷售最好的Nintendo Switch遊戲為《瑪利歐賽車8豪華版》，總計銷售1669萬套，其次則為累積銷售1444萬套的《超級瑪利歐 奧德賽》，而《任天堂明星大亂鬥特別版》與《薩爾達傳說 曠野之息》則分別累計銷售達1381萬套、1277萬套。

至於前仍在市場維持銷售的Nintendo 3DS，主機部分累積銷售7508萬台，軟體則累積銷售3億7812萬套，而Nintendo Wii U主機則累積銷售1356萬台，軟體方面則累積銷售達1億285萬套，顯示任天堂在遊戲主機市場競爭依然受到歡迎。

而針對接下來的市場發展預測，任天堂預計在下一個財年累積銷售1800萬台Nintendo Switch主機，但也強調並不會在接下來的E3 2019活動上發表任何新機。

同時，針對近期說明將與騰訊合作把Nintendo Switch主機帶進中國市場，古川俊太郎透露目前僅先針對主機硬體部分進行申請，而包含軟體部分也必須提出申請，因此實際進入中國市場時間，應該還會需要再等一些時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》