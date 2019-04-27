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任天堂澄清不會在今年6月揭曉新主機 進入中國市場再等等

2019-04-27 11:26楊又肇

針對近期新機傳聞任天堂社長古川俊太郎表示預計要在更晚時間點才會進入中國市場，同時也不會在今年E3 2019期間揭曉新機。

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根據任天堂稍早公布截至2019年3月底的財報結果，顯示2018財年全年銷售淨額達12005.6億日圓，相比2017財年全年銷售淨額成長13.7%，而Nintendo Switch主機銷售數量也累積達3474萬台，軟體銷售數量則達1億8721萬套。

依照任天堂說明，截至2019年3月底銷售最好的Nintendo Switch遊戲為《瑪利歐賽車8豪華版》，總計銷售1669萬套，其次則為累積銷售1444萬套的《超級瑪利歐 奧德賽》，而《任天堂明星大亂鬥特別版》與《薩爾達傳說 曠野之息》則分別累計銷售達1381萬套、1277萬套。

至於前仍在市場維持銷售的Nintendo 3DS，主機部分累積銷售7508萬台，軟體則累積銷售3億7812萬套，而Nintendo Wii U主機則累積銷售1356萬台，軟體方面則累積銷售達1億285萬套，顯示任天堂在遊戲主機市場競爭依然受到歡迎。

而針對接下來的市場發展預測，任天堂預計在下一個財年累積銷售1800萬台Nintendo Switch主機，但也強調並不會在接下來的E3 2019活動上發表任何新機。

同時，針對近期說明將與騰訊合作把Nintendo Switch主機帶進中國市場，古川俊太郎透露目前僅先針對主機硬體部分進行申請，而包含軟體部分也必須提出申請，因此實際進入中國市場時間，應該還會需要再等一些時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂Nintendo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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