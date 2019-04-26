任天堂入門款Nintendo Switch將於6月亮相 不會有強化版

雖然先前有消息指稱任天堂著手打造兩款全新設計的Nintendo Switch，區分尺寸更小、售價較親民的入門款，以及效能更高的強化版，但從彭博新聞取得消息顯示，任天堂應該僅會推出入門款，同時推行時間將會提前至今年6月。

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原本消息中，分別指出任天堂預計在今年秋季推出價格更親民的小尺寸入門款Nintendo Switch，同時也預計推出運算效能提升的強化版，但有可能選在2020年推出，但依照彭博新聞取得消息來看，任天堂現階段並未有打造強化版Nintendo Switch的計畫。

不過，從彭博新聞消息來源表示，任天堂仍有可能會在今年推出入門款Nintendo Switch，並且預計在今年6月對外揭曉，或許將會選在今年E3 2019期間公布。相比先前日經新聞取得說法，若彭博新聞消息來源屬實的話，意味任天堂將會在今年以入門款新機吸引更多玩家。

以目前Nintendo Switch實際銷售表現來看，整體而言並不算太差，但近期也開始面臨成長遲滯情況，因此任天堂需要更多刺激增加市場銷售機會，除了透露將與騰訊合作把Nintendo Switch帶進中國市場，透過推出新款入門機種預期也能增加更多主機銷售機會，同時也能銜接過往Nintendo DS系列掌機遊玩族群，讓Nintendo Switch形成遊戲平台規模更大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》