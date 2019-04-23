史上最暢銷遊戲Top 10 《俄羅斯方塊》稱霸！

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無論是大小朋友生活中肯定都會玩過電子遊戲，但…你知道要史上最暢銷的電子遊戲有哪幾款嗎？國外遊戲網站IGN統計了全球遊戲銷售量，扣除免費遊戲之後，發現截至2019年3月止全球最暢銷的竟然是《俄羅斯方塊》，而且它銷售量竟達到驚人的5億，到底還有哪幾款遊戲能進這份排行榜？快來看看吧！

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Top 10 Diablo III暗黑破壞神III

據Activision Blizzard稱，在暗黑破壞神3發行3年之後的2015年8月遊戲銷售量達到了3,000萬張，也因此進入前10大暢銷遊戲排行第10名。

但是…這款遊戲在2018年11月推出了Nintendo Switch，但因為沒有公布詳細數字，也因此這次排行仍以先前官方公佈數據為準。

Top 9 Wii Sports Resort Wii運動 度假勝地

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根據任天堂官方數據，《Wii Sports Resort Wii運動 度假勝地》是有史以來第三暢銷的 Wii遊戲，銷售量也高達3,309萬次，也因此拿下史上暢銷排行第 9 名，但值得一提的是這款遊戲在 IGN 評分只有 6.5 分，而且也是前10大暢銷排行榜裡 IGN 評分最低的遊戲。

Top 8 Mario Kart Wii 瑪利歐賽車Wii

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根據任天堂官方銷售數據資料，Mario Kart Wii銷售量達到3,714萬次，不僅是有史以來銷售排行第8名的遊戲，也是Wii暢銷第二名的遊戲。

Top 7 Super Mario Bros. 超級瑪利歐兄弟

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超級瑪利歐兄弟已經成為任天堂明星遊戲，根據金氏世界紀錄這款遊戲銷售量已經超過 4,000萬，也成為有史以來最暢銷的NES遊戲。

Top 6 Pokémon Red/Blue/Green/Yellow 精靈寶可夢

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Pokémon精靈寶可夢自1996年2月27日起已經推出紅、綠、藍、皮卡丘（黃）等多種版本，雖然任天堂沒有公開第一代精靈寶可夢的銷售總量，但估計至少已經超過4,500萬份。

Top 5 PUBG 絕地求生

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《PUBG 絕地求生》在2018年6月銷量達到5000萬張，成為有史以來第五暢銷遊戲。雖然免費手機下載不計入銷售量，但值得注意的是，截至2018年6月，PUBG和PUBG Mobile合併後擁有驚人的4億註冊玩家。

Top 4 Wii Sports

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任天堂官方銷售數據顯示Wii Sports是任天堂有史以來最暢銷的遊戲，銷售了8,286萬份，也是Wii平台有史以來最暢銷的單一遊戲。

Top 3 GTA5 俠盜獵車手V

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2013年9月17日發行的《GTA 5 俠盜獵車手 V》銷售量到2018年11月止銷售量已經突破1億，同時也被稱為是有史以來最賺錢的娛樂。據IGN資料指出，截至2018年4月，這遊戲的收入已經超過60億美元 。

Top 2 Minecraft 當個創世神

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2009年5月17日發行的《Minecraft 當個創世神》在全球也相當受歡迎，根據Microsoft微軟公司2018年10月公布資料指出 Minecraft 遊戲的銷售量已達到1.54億次，成為有史以來第二暢銷的電子遊戲。要注意的是這裡計算只有付費版的《Minecraft 當個創世神》遊戲，若要加上在中國推出的免費版本，玩家人次可能會超過2.5億，也因此成為暢銷第二名一點也不奇怪。

Top 1 Tetris 俄羅斯方塊

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《俄羅斯方塊》自1984年6月6日發行迄今，最初由蘇聯遊戲開發公司Elektronika 60發行，這款益智遊戲已經在50多種平台上推出，而且也是俄羅斯方塊幫助 Game Boy 銷售成功，甚至在任天堂掌機銷售了3,500萬份。

俄羅斯方塊公司高層Henk Rogers在2014年接受VentureBeat網站採訪時表示，付費下載俄羅斯方塊的次數超過4.25億，此外還有約7000萬的實體遊戲銷售，也因此 IGN 推出迄今銷售量應該已經超過5億，也因此穩坐暢銷遊戲第一名寶座。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》