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綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

寶可夢開發商開放 玩家與政府單位提名2020舉辦城市

2019-04-23 17:09三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：Niantic
圖片及資料來源：Niantic
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Niantic推出#NianticLive2020，讓玩家和粉絲提名他們最喜愛的城市，獲選者有機會成為2020年Niantic 現場活動的舉辦地點。同時也在#NianticLive2020官方網站 開放玩家、公園管理處、觀光局和當地代表提交官方城市提名，但要注意提名截止日期為2019年10月1日。

Niantic行銷暨現場活動副總裁Bill Kilday與大家分享針對此活動的進一步訊息：

Niantic執行長John Hanke曾經對我說：「Pokémon GO是個可以擴大寶友社交層面、讓人走出戶外，來回探索城市的每個角落，促進互動的遊戲…等等。Pokémon GO的活動都是彙集Niantic的所有想法的地方。」沒錯！如果您也曾經參加Niantic現場活動，很有機會會認識一些新朋友、發現一兩個新地方。

2013年春天，在美國卡霍基亞遺址州立公園舉行的活動，促成了第一次Ingress聚會；而現在這個活動，已經演變為足跡遍布全球的粉絲慶典：為期數天、投入數百萬美元、有數十萬人參加的盛大活動。

我們很樂意在2019年增加舉辦活動場次，甚至來到您所在的城市舉行！現在，我們準備正式傾聽您的意見。我們希望知道您的看法。您覺得您所在的城市，擁有在2020年舉辦Niantic現場活動的一切所需嗎？如果正是如此，請使用主題標籤#NianticLive2020將提議的城市發布到Twitter或Instagram，並告訴我們它為什麼適合舉辦這一場盛大活動。

我們建議您先看看#NianticLive2020網站，裡面有來自我們現場活動團隊的影片，說明挑選完美城市的所有標準 (注意：這不像想像中的那麼簡單)。

我們也建議您與您所在城市的其他玩家合作，甚至與當地官方單位 (公園管理處、觀光局和當地代表) 合作，提交官方提名。#NianticLive2020網站上有一份表單，供官方和團體提名使用。提名截止日期為2019年10月1日。

請注意，提名並不保證Niantic一定會在您的城市舉辦活動，但我們保證會認真考慮您的提名！

到時見！

– 行銷暨現場活動副總裁 Bill Kilday

圖片及資料來源：Niantic

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Niantic寶可夢Pokemon Go

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