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任天堂攜手騰訊 計畫將Nintendo Switch正式帶進中國市場

2019-04-22 10:37楊又肇

縱使Nintendo Switch在全球市場獲得顯注銷量表現，但目前始終未能開啟中國市場大門。而在稍早對外說明中，任天堂則是透露已經與騰訊達成協議，未來雙方將合作把Nintendo Switch與平台遊戲帶進中國市場。

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目前暫時還無法確認任天堂將如何與騰訊合作，理論上應該是不會採用過往與神遊科技合作打造中國市場專用神遊機的模式，應該還是會維持原本Nintendo Switch主機設計與使用模式，畢竟Nintendo Switch廣受歡迎的部分不只是遊戲內容，還包含主機方便攜帶、可當做一般家用電玩主機使用，同時本身也支援控、體感操作等功能，若改為其他主機使用體驗的話，恐怕也很難吸引更多玩家支持。

不過，Nintendo Switch要進駐中國市場的話，實際上也必須提防盜版、遊戲內容是否符合在地要求，同時能不能支援線上連線對戰、線上遊戲商店等服務，也預期成為日後必須解決項目。

在包含微軟、Sony早在幾年前開始重新進駐中國遊戲市場之後，任天堂也終於準備返回中國市場發展，但能否在騰訊提供協助下展穩腳步，就看任天堂接下來如何布局中國市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SwitchNintendo任天堂騰訊

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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