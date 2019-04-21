親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

老教授萬萬沒想到 自己30年前筆記變成21世紀KPOP金曲

影／全台暫停服務6小時 Uber：深感抱歉

消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

2019-04-21 10:59楊又肇

先前有消息指出任天堂計畫再推出兩款Nintendo Switch衍生機種，藉此延續現有Nintendo Switch的市場銷售動能，而根據日經新聞報導指出，任天堂預計會在今年秋季先推出尺寸更小、售價更親民的Nintendo Switch，可能用於取代現有Nintendo DS系列產品，至於傳聞中的強化版本則預期會在明年問世。

分享

不過，任天堂目前並未針對此類傳聞做任何回應。

而在先前報導中，消息指稱任天堂將考慮推出兩款Nintendo Switch衍生機種，其中包含鎖定更低價位帶的入門款式，以及鎖定更高效能的強化版本。而就日經新聞報導指出，任天堂雖然預計在今年秋季推出新款主機，但仍有可能因為運作效能與耗電表現調整推行時間。

在2017年3月推出Nintendo Switch之後，任天堂進一步改變傳統家玩主機使用模式，讓玩家可以將主機隨身攜帶遊玩，並且能在家連接電視使用，同時也結合過往Nintendo Wii系列機種的體感操作，以及Nintendo DS系列的觸控遊玩模式，徹底改變家用主機使用體驗。

相比微軟、Sony等競爭對手，任天堂的主機主要還是著眼於「好玩」，但仍有不少玩家期望能在任天堂家用主機上玩到畫質更高遊戲，加上目前有越來越多一線電玩遊戲廠商重新擁抱任天堂，似乎也顯示任天堂可能會針對合作夥伴需求推出效能強化版的Nintendo Switch。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Nintendo任天堂Switch電玩

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

CAPCOM推出大型機台復刻主機 收錄多款經典格鬥遊戲、以品牌標誌打造機身

2019-04-19 09:18

微軟確定今年稍晚正式推出Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案服務

2019-04-19 09:13

為了巴黎聖母院 《刺客教條：大革命》限時免費一週

2019-04-18 19:41

架構師透露下一代PlayStation將搭載全新AMD處理器、光線追蹤與SSD

2019-04-18 09:42

微軟正式揭曉全數位版Xbox One S All-Digital Edition 台灣也將引進

2019-04-18 09:36

華碩揭曉ROG周邊 新款中塔式電競機箱ROG Strix Helios將在台推出

2019-04-17 08:55

Mozilla投資開源遊戲引擎Godot 讓開發者更容易打造網頁遊戲

2019-04-17 08:41

蘋果遊戲訂閱服務傳已支出數億美元 但將成更大營收來源

2019-04-16 14:44

無光碟版Xbox One S All-Digital將以229.99歐元銷售、5/7上市

2019-04-16 14:43

EA正式揭曉《星際大戰 絕地：組織殞落》 扮演僅存的絕地學徒鍛鍊原力技能

2019-04-16 14:42

蘋果公司投資Apple Arcade遊戲訂閱服務 超過5億美元

2019-04-15 22:39

Sony針對玩家更改個人PlayStation Network帳號名稱公布更多注意事項

2019-04-15 07:58

Google Stadia串流遊戲平台帶你上天堂？他沒說的事

2019-04-12 20:39

宏碁與微軟合作 電競座艙進駐紐約旗艦店

2019-04-11 14:57

與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

2019-04-10 09:20

《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30

《任天堂實驗室 VR套裝》將可讓玩家進入《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》遊玩

2019-04-07 18:28

SNK公布更多《SAMURAI SHODOWN》新角色 預計6/27上市

2019-04-07 18:27

《邊緣禁地3》確定9/13推出 PC數位版由Epic Games Store限期獨佔銷售

2019-04-05 10:58

香港地區的Nintendo Switch Online線上服務 預計4/23正式開通

2019-04-04 07:05

宏達電祭限時優惠 吃到飽VR訂閱服務正式上線

2019-04-02 16:06

《新楓之谷》開發商Nexon有意出售 價格上看150億美元

2019-04-02 11:25

《SAMURAI SHODOWN》揭曉全新角色 以女海盜為造型的Darli Dagger

2019-04-02 10:13

PlayStation上市25週年 Sony推出原尺寸主機造型限量鑰匙圈

2019-04-01 15:27

Pokémon GO將可在4月1日捕獲「小智帽子的皮卡丘」

2019-04-01 15:27

CAPCOM推出以「G」為主角的《快打旋風》直向射擊遊戲

2019-04-01 15:26

帝國華擊團再次參戰！ 《新櫻花大戰》將由久保帶人擔任人設

2019-04-01 15:25

SEGA將推四款以2020年東京奧運為主題遊戲，融合索尼克、瑪利歐等角色

2019-04-01 15:25

搭40款經典遊戲 SEGA確認迷你款主機MegaDrive Mini將於9/19上市

2019-04-01 15:24

日清杯麵聯手金士頓 打造史上最大腔體電競耳機

2019-03-31 19:39

Gearbox確定揭曉《邊緣禁地3》 更多重製版等內容即將推出

2019-03-30 07:01

Ubisoft推出第二款大型VR密室逃脫遊戲 《穿越梅杜莎之門》將以希臘為舞台

2019-03-29 18:47

簡單、容易使用 PlayStation VR已在全球累積銷售超過420萬台

2019-03-29 18:43

讓玩家整理Nintendo Labo厚紙板套件 任天堂推出售價800日圓的紙箱…

2019-03-28 11:26

SNK新作《SAMURAI SHODOWN》最新宣傳影片 揭曉更多登場角色

2019-03-28 10:14

除了《漫威鋼鐵人VR》 顯然Sony首次遊戲新作直播內容並未獲得玩家滿意

2019-03-28 09:22

任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

2019-03-27 15:55

提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

2019-03-27 15:50

HTC於VEC2019 推首款全六自由度多模式VR一體機

2019-03-26 14:52
看更多

熱門文章

高通開始讓Snapdragon 700系列處理器有更明確市場定位

2019-04-20 13:28

搭機前傳LINE竟「穿越時空」 訊息顯示西元4900年

2019-04-20 18:04

HUAWEI P30系列旗艦新機搶預購 全台3500位花粉喜獲豪華排隊禮

2019-04-20 12:30

捨棄5G連網手機發展 Intel將使常時連網筆電成為全新5G連網競爭市場

2019-04-20 13:26

華為將在台持續推動產品體驗，但可凹折手機暫時不會引進台灣

2019-04-20 13:31

高通與蘋果和解並非一夕達成共識 後者實際支付金額可能介於50-60億美元

2019-04-20 13:27

高通認為Cloud AI 100系列處理器可帶來更具彈性的人工智慧加速應用

2019-04-20 13:30

不敵阿里巴巴、京東 亞馬遜確定退離中國電商市場競爭

2019-04-21 10:28

蘋果傳以「Sidecar」功能讓MacBook螢幕畫面可投放至iOS裝置使用

2019-04-21 10:28

Facebook計畫打造全新數位助理服務 預計涵蓋旗下服務產品

2019-04-21 10:27

蘋果可能將Find My iPhone功能改為app 同時打造自有定位追蹤配件

2019-04-21 11:00

Pixel 3新自拍功能 輕鬆抓住最美瞬間

2019-04-21 10:57

消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

2019-04-21 10:59

高通也考慮將量子運算應用在人工智慧 持續投資更多應用場景

2019-04-21 11:01

微軟證實Surface Hub 2S也支援模組化升級 預計今年6月出貨

2019-04-21 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top