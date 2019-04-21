消息指稱任天堂將在今年秋季推出入門款Nintendo Switch衍生機種

先前有消息指出任天堂計畫再推出兩款Nintendo Switch衍生機種，藉此延續現有Nintendo Switch的市場銷售動能，而根據日經新聞報導指出，任天堂預計會在今年秋季先推出尺寸更小、售價更親民的Nintendo Switch，可能用於取代現有Nintendo DS系列產品，至於傳聞中的強化版本則預期會在明年問世。

分享 facebook

不過，任天堂目前並未針對此類傳聞做任何回應。

而在先前報導中，消息指稱任天堂將考慮推出兩款Nintendo Switch衍生機種，其中包含鎖定更低價位帶的入門款式，以及鎖定更高效能的強化版本。而就日經新聞報導指出，任天堂雖然預計在今年秋季推出新款主機，但仍有可能因為運作效能與耗電表現調整推行時間。

在2017年3月推出Nintendo Switch之後，任天堂進一步改變傳統家玩主機使用模式，讓玩家可以將主機隨身攜帶遊玩，並且能在家連接電視使用，同時也結合過往Nintendo Wii系列機種的體感操作，以及Nintendo DS系列的觸控遊玩模式，徹底改變家用主機使用體驗。

相比微軟、Sony等競爭對手，任天堂的主機主要還是著眼於「好玩」，但仍有不少玩家期望能在任天堂家用主機上玩到畫質更高遊戲，加上目前有越來越多一線電玩遊戲廠商重新擁抱任天堂，似乎也顯示任天堂可能會針對合作夥伴需求推出效能強化版的Nintendo Switch。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》