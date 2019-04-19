微軟確定今年稍晚正式推出Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案服務

微軟在稍早釋出的Inside Xbox直播內容中，確認將推出市場傳聞中整合Xbox Live金會員，以及Xbox Game Pass訂閱服務的全新方案，並且以Xbox Game Pass Ultimate為稱。

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根據微軟說明，Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案，基本上就是整合Xbox Live金會員與Xbox Game Pass訂閱服務，一樣提供Xbox Live金會員包含線上對戰、每月免費遊戲，並且可透過Xbox Game Pass訂閱服務遊玩超過100款收錄遊戲作品。

而相比過往兩種訂閱方案加總必須花費19.98美元費用，Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案價格僅為14.99美元。

不過，為了進一步測試服務可承受流量，微軟將從即日起先針對加入Xbox Insider社群計畫成員挑選特定人選進行測試，預計今年稍晚時候以正式服務推出，至於台灣屆時是否也會同步推出，則尚未確認。

另一方面，微軟也宣布包含《忍者外傳2 (Ninja Gaiden 2)》、《神鬼寓言2 (Fable 2)》、《神鬼寓言3 (Fable 3)》、《縱橫諜海：黑名單 (Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist)》、《縱橫諜海：斷罪 (Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction)》、《縱橫諜海 4：雙面間諜 (Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent)》在內六款Xbox 360遊戲，將可在Xbox One X以向下相容遊玩模式中強化畫質表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》