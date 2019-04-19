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微軟確定今年稍晚正式推出Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案服務

2019-04-19 09:13楊又肇

微軟在稍早釋出的Inside Xbox直播內容中，確認將推出市場傳聞中整合Xbox Live金會員，以及Xbox Game Pass訂閱服務的全新方案，並且以Xbox Game Pass Ultimate為稱

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根據微軟說明，Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案，基本上就是整合Xbox Live金會員與Xbox Game Pass訂閱服務，一樣提供Xbox Live金會員包含線上對戰、每月免費遊戲，並且可透過Xbox Game Pass訂閱服務遊玩超過100款收錄遊戲作品。

而相比過往兩種訂閱方案加總必須花費19.98美元費用，Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案價格僅為14.99美元。

不過，為了進一步測試服務可承受流量，微軟將從即日起先針對加入Xbox Insider社群計畫成員挑選特定人選進行測試，預計今年稍晚時候以正式服務推出，至於台灣屆時是否也會同步推出，則尚未確認。

另一方面，微軟也宣布包含《忍者外傳2 (Ninja Gaiden 2)》、《神鬼寓言2 (Fable 2)》、《神鬼寓言3 (Fable 3)》、《縱橫諜海：黑名單 (Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist)》、《縱橫諜海：斷罪 (Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction)》、《縱橫諜海 4：雙面間諜 (Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent)》在內六款Xbox 360遊戲，將可在Xbox One X以向下相容遊玩模式中強化畫質表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟Xbox

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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