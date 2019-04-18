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為了巴黎聖母院 《刺客教條：大革命》限時免費一週

2019-04-18 19:41T客邦

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昨天我們報導用《刺客教條》重回現場，瞭解巴黎聖母院為什麼會著火、造成了什麼樣的後果？可以看出《刺客教條：大革命》對聖母院數位建模的細緻程度。而昨晚，Ubisoft 就突然宣佈將在 Uplay 上進行為期一週的《刺客教條:大革命》限時免費贈送。

由於這兩天關於《刺客教條：大革命》的討論熱度相當高，昨晚Ubisoft 就突然宣佈將捐出50 萬歐元以協助巴黎聖母院的重建，並希望能藉此拋磚引玉、鼓勵更多關心此事件的人們一同慷慨解囊。此外，為了可以讓所有人都能重溫聖母院曾經的雄壯與美麗，因此在 Uplay 上進行為期一週的《刺客教條:大革命》限時免費贈送。

遊戲硬體規格及需求請參考:(舊文回顧)刺客教條：大革命，邁入第 7 代的長青遊戲準備大展身手

▲ 領取時間為台北時間4月17日 22:00 開始，至 4月25日 15:00結束，須至uplay遊戲平台登入下載

▲ 原價810元的這款遊戲現在已經為0元

《刺客教條：大革命》的遊戲設計師 Caroline Miousse 曾經表示，他們的製作團隊用了 2 年時間，力圖還原巴黎聖母院的面貌，精細到每塊石頭都完美呈現。透過這款遊戲，你將有機會去探索連一般遊客都無法踏入的聖母院的角落。

新聞來源:https://uplay.ubisoft.com/

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

巴黎聖母院Ubisoft

T客邦

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