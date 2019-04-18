微軟正式揭曉全數位版Xbox One S All-Digital Edition 台灣也將引進

先前已經透露完整名稱、外觀與同捆遊戲資訊的全數位版Xbox One S All-Digital Edition，稍早終於由微軟確認將會在美國西岸時間5月7日正式推出，建議售價則為250美元>。而台灣微軟稍早也是出新聞稿內容，但尚未確認實際上市時間與台灣在地售價。

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如先前消息全數位版Xbox One S All-Digital Edition將以Xbox One S為基礎，取消實體光碟機設計，改以數位下載內容使用為主，並且同捆包含《盜賊之海》、《極限競速：地平線3 (Forza Horizon 3)》和《當個創世神》三款遊戲數位版下載序號，另外也加贈一個月的Xbox Live金會員服務與Xbox Game Pass折扣。

硬體規格部分，扣除光碟機播放功能，全數位版Xbox One S All-Digital Edition與一般版本的Xbox One S並沒有任何差異，僅差別在遊戲內容均以數位版形式運作。

微軟之所以考慮推出全數位版Xbox One S All-Digital Edition，預期也是跟目前越來越多人選擇購買數位版遊戲內容，加上目前光碟遊戲依然需要將部分內容複製到主機硬碟存放，藉此加快存取效率，而後續下載更新檔案也同樣需要下載至硬碟安裝使用，因此讓光碟版遊戲優點僅剩下收藏、二手交易等用途，因此推出全數位版主機，或許能藉由額外折扣吸引更多玩家。

另一方面，由於微軟也計畫推出自有雲端串流遊戲服務Project xCloud，因此全數位版Xbox One S All-Digital Edition預期也會支援此項服務，但不代表微軟下一世代的Xbox One主機也會取消搭載光碟機設計，畢竟對多數市場而言，光碟機依然會有其存在必要性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》