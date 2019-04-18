架構師透露下一代PlayStation將搭載全新AMD處理器、光線追蹤與SSD

依照Wired雜誌在Sony於美國加州福斯特城總部與PlayStation 4架構師Mark Cerny所做訪談，針對下一款PlayStation主機設計做了更具體描繪，其中包含透露採用AMD Zen 2架構設計的客製化處理器，以及AMD接下來預計揭曉的Navi顯示架構，而製程技術也將採用7nm規格，並且加入支援Ray Tracing光線追蹤技術。

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不過，Mark Cerny所透露設計並不見得是下一代PlayStation最終採用方案，最終也可能因為商品化過程的成本、量產困難等考量做調整，同時Mark Cerny也未具體透露下一代PlayStation主機名稱，因此也不一定將會以是市場傳聞的PlayStation 5作為正式名稱。

而雖然透露支援Ray Tracing光線追蹤技術，預期將可下一代PlayStation能有更真實光影表現，但不確定是否單純以硬體效能搭配軟體運作方式呈現，或是比照NVIDIA額外在後來推出的GeForce RTX 20系列顯示卡額外加入RT Cores設計，讓顯示卡能以更有效率方式執行光線追蹤呈現效果，最主要還是得看AMD接下來預計揭曉的Navi顯示架構採用設計方案。

搭配更真實的影像呈現效果，Mark Cerny也透露將以3D強化空間音效技術讓遊戲內容增加更真實體驗，預期也能讓PlayStation VR的虛擬實境應用體驗更具沉浸感。而在儲存部分則預期會改用SSD，藉此提昇遊戲載入、存取速度，而考量向下相容PlayStation 4遊戲，基本上下一代PlayStation依然會搭載光碟機，預期也會採用藍光光碟規格。

至於在運算效能表現部分，Wired雜誌報導指出下一代PlayStation將具備8K影像畫質輸出表現，但並未特別說明是否對應原生8K影像輸出，或是支援解碼播放8K影像內容，另外也可能藉由升頻方式對應8K影像表現。

目前Sony尚未透露下一代PlayStation主機預計推行時間，但市場認為今年內預期會有進一步消息透露，至於實際推行時間可能會在2020年，其中預期搭載向下相容舊平台遊戲設計，同時可能推出新款PlayStation VR 2頭戴裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》