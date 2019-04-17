Mozilla投資開源遊戲引擎Godot 讓開發者更容易打造網頁遊戲

遊戲引擎Godot稍早宣布獲得Mozilla開源支持計畫 (MOSS)提供的5萬美元投資，將可讓更多開發者能藉其遊戲引擎打造網頁遊戲內容。

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相較其他必須付費使用的遊戲引擎，Godot旗下遊戲引擎同樣也是採用開源形式設計，同時藉由自由工作者共同打造而成，讓開發者能藉由Godot遊戲引擎打造各類網頁遊戲內容。

而藉由Mozilla開源支持計畫投資5萬美元資金 (約新台幣150萬元)，雖然相比其他廠商投資項目金額並不算多，但仍可讓Godot遊戲引擎能持續改進其編譯器，並且改善WebRTC與網路應用運作效率，同時也能進一步改善遊戲引擎實際展示內容品質。

以Mozilla發展宗旨來看，主要希望能持續推廣網頁開源使用精神，並且確保網路自由與不具歧視、公平使用特性，此次投資Godot遊戲引擎預期也是為了確保網路平等發展。

目前Godot遊戲引擎已經發展至3.2版本，並且對應2D、3D遊戲內容，同時提供簡單編輯使用、持續秉持開放架構設計，讓開發者能更方便套用在各類網路遊戲等內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》