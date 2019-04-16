蘋果遊戲訂閱服務Arcade傳已支出數億美元，但將成為更大營收來源

蘋果在今年春季發表會上正式揭曉的遊戲訂閱遊玩服務Arcade，傳聞已經投入超過數億美元資金，其中有不少比例用於協助數百款獨立遊戲內容創作，以及包含與SEGA、KONAMI、樂高在內廠商合作支出成本。

分享 facebook

根據金融時報報導指出，蘋果預計在今年秋季才會正式上線運作的遊戲訂閱遊玩服務Arcade，目前已經累積支出超過數億美元成本，其中包含與遊戲大廠合作提供保障金額，以及協助獨立開發者所提供資金，藉此在Arcade服務內提供足以吸引玩家遊玩的原創獨佔內容。

而因為預先砸下大筆資金吸引諸如SEGA、KONAMI、樂高、卡通頻道與迪士尼在內一線廠商合作，蘋果此項服務也吸引Final Fantasy之父坂口博信、王友健、Will Wright在內等知名遊戲製作人加入，預期透過iOS高度遊戲使用黏著表現，預期可以吸引更多玩家投入遊玩。

名為「Arcade」的遊戲訂閱服務，讓使用者能透過單一訂閱方案遊玩各類付費遊戲，並且對應離線下載遊玩，同時不會在遊戲中出現任何廣告，或是需要額外付費下載更新內容情況，甚至可以與家人共享相同訂閱方案。

目前App Store已經收錄將近30萬款遊戲內容，並且吸引全球超過數億名玩家遊玩，此次為了協助更多以付費形式提供遊玩的遊戲增加市場競爭，並且提昇更多遊玩比例，蘋果期望藉由訂閱方式讓更多玩家願意接觸這些遊戲作品。

相比蘋果其他訂閱服務內容，不少市場看法認為蘋果推出遊戲訂閱服務將能帶來更顯著營收。若依照匯豐銀行預估，蘋果Arcade遊戲訂閱服務將能在初期帶來約3億7000萬美元營收，預計到2022年將可成長達27億美元，並且在2024年成長至45億美元規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》