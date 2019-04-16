無光碟版Xbox One S All-Digital將以229.99歐元銷售、5/7上市

日前已經有消息曝光的無光碟版Xbox One S All-Digital，稍早再由Winfuture.de網站透露更具體消息，包含實際售價將是229.99歐元，同時也如先前消息透露將在今年5月7日於歐洲市場推出，而從時間點來看的話，預期接下來將會由微軟在近期正式對外公布此項消息。

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在先前說法中，無光碟版Xbox One S All-Digital將會著重綁定Xbox Live數位下載內容，或是藉由Xbox Game Pass訂閱服務遊玩，本身則會以Xbox One S為基礎設計，但去除光碟機功能，內建儲存容量則為1TB，預計會在5月7日開放銷售，並且同捆《極限競速：地平線3》、《盜賊之海》與《我的世界》三款遊戲數位版下載序號，最快將會在4月中旬開放預購。

從歐元售價換算普遍較高情況來看，預期無光碟版Xbox One S All-Digital美國地區售價會在200美元左右，而台灣地區將有可能參考美元售價設定台幣售價，意味將有可能介於新台幣6500元上下，但實際售價依然要等微軟正式公布為準。

相比先前推出的Xbox One X、Xbox One S，無光碟版Xbox One S All-Digital基本上可以定位在吸引更多玩家加入Xbox平台的產品，同時也能符合目前越來越多人透過線上購買數位版遊戲內容的使用趨勢。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》