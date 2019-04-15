Sony針對玩家更改個人PlayStation Network帳號名稱公布更多注意事項

不久前，Sony終於同意開放PlayStation Network用戶更改其ID名稱，但為了避免玩家濫用更名功能，將會採取計費方式提供ID名稱更換服務，每次更換將收取3.99英鎊或4.99歐元費用。不過，首次更換名稱則以免費形式提供，另外對於更換後的名稱不滿一，希望恢復成原本使用名稱的話，系統也不會收取任何費用。

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為了讓更多玩家了解此次釋出更名服務，Sony更進一步說明目前更名服務僅開放PlayStation 4，或是透過瀏覽器進行線上更改，並不支援PlayStation 3或PlayStation Vita操作更改。

更名次數並不會加以限制，只是除了第一次更名免費之外，此後每次更名都要收取3.99英鎊或4.99歐元費用，同時更換名稱必需符合不具歧視、攻擊詞語，或是其他帶來仇恨、偏頗等負面情緒字眼，一旦違反相關規範將會由系統自動將不合適名稱以隨機字符取代，藉此避免產生不必要爭執。

而Sony也同時說明即使更換全新名稱，系統依然會保留使用者先前採用名稱，因此不會發生玩家將名稱更換之後，原本使用名稱就遭人註冊使用，甚至系統可以記錄玩家歷史更換名稱，玩家也能選擇恢復成特定時間所更改的名稱。至於將個人使用ID恢復成過往名稱，Sony表示並不需要支付名稱變更費用，另外也不會限制原本使用名稱恢復次數。

為了讓線上好友清楚識別自己更換後的名稱，玩家可以選擇是否在新名稱旁邊同時顯示原本舊有名稱，但要留意的是這個選項僅在決定更換新名稱時才能勾選，一旦玩家決定在新名稱旁同時顯示舊名稱的話，至少必需在線上維持顯示30天，而若玩家決定不在新名稱旁顯示舊名稱的話，則無法在後續選擇於新名稱旁同時顯示舊有名稱。

除此之外，Sony更強調此次提供更新名稱服務，將僅能相容2018年4月1日以後推出的遊戲作品，若是在此之前推出的遊戲，甚至即便是2018年4月1日以後藉由重製、強化等方式再次推出的舊有遊戲內容也無法相容使用新名稱，原因在於採用開發工具版本差異，僅後來推出遊戲作品支援全新ID名稱系統，因此包含PlayStation 3、PlayStation Vita的遊戲作品也無法正常顯示玩家後來更換名稱，同時也並非所有PlayStation 4遊戲作品均可相容，玩家可以參考Sony內部完成測試相容遊戲列表。

同時，Sony也說明更換個人ID名稱可能帶來風險，其中可能包含遊戲中無法以新名稱顯示，可能也會造成線上存檔備份、遊戲排行數據或獎盃成就異常，另外也可能造成部分遊戲額外追加下載項目無法正常識別玩家身分，導致無法正常使用，在部分遊戲線上連網遊玩功能也可能會有異常狀態，或是發生其他人仍會看見玩家舊有ID名稱情況。

若玩家在更換名稱後發現異常，Sony建議可將名稱恢復成原本舊有名稱，而顯然這也是為什麼Sony會保留玩家舊有使用名稱，同時也不限稚名稱恢復次數的原因。

如何變更個人PlayStation Network帳號名稱？ 透過PlayStation 4: 步驟一：開啟PlayStation 4設定選項

步驟二：選擇帳號管理，再選擇帳號資訊中的個人資訊，並且選擇線上ID帳號

步驟三：輸入個人偏好帳號名稱，或是挑選系統建議名稱

步驟四：依照指示完成操作 透過瀏覽器： 步驟一：開啟PlayStation Network頁面，並且登入個人帳號

步驟二：進入個人帳號頁面，選擇編輯線上帳號 and select PSN Profile in the menu.

步驟三：輸入個人偏好帳號名稱，或是挑選系統建議名稱

步驟四：依照指示完成操作

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》