與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

日前推出針對中國市場打造的WeGame遊戲服務平台時，騰訊便透露接下來也會針對中國境外市場打造海外版本服務，預計先以香港等地區作為首波推行地點，藉此與Valve旗下Steam服務平台競爭。而在稍早消息中，騰訊則確認針對海外市場打造的遊戲服務平台將以WeGame X為稱，並且對應繁體中文、簡體中文與英文三種語言介面，同時也加入台灣地區的新台幣等計價幣別。

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WeGame X合作遊戲內容提供廠商主要來自中國境內遊戲業者，或是獨立遊戲開發者，目前包含由Forts、Larian Studios、Deep Silver，以及Hello Games在內遊戲工作室提供內容，分別收錄包含《中國式家長》、《電競傳奇》、《河洛群俠傳》、《蠟燭人》、《王國保衛戰：前線》、《進擊！要塞！》與《波西亞時光》等遊戲作品，顯然是希望藉由WeGame X服務平台讓中國境內自產遊戲作品可透過網路銷售方式推廣到更多海外市場。

除了目前支援的繁體中文、簡體中文與英文三種語言介，騰訊也透露未來將持續增加日文、法文、俄文在內語言介面，另外也會同時提供結合直播、社群、線上助手等服務功能，另外也會配合活動提供遊戲促銷折扣。

之所以提供WeGame與WeGame X兩種遊戲服務平台，顯然是與中國境內特殊網路環境與相關法規限制，因此預期針對海外市場推行的WeGame X未來可能會收錄更多遊戲作品，同時也能看見更多針對海外市場推行的中國境內製作遊戲作品。

不過，未來WeGame X服務平台是否能與Steam競爭，或是在面臨Epic Games Store加入競爭情況下，是否能藉由本身豐富中文遊戲內容吸引更多玩家，似乎還是難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》