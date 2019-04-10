親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

不斷更新／直播中！《台北米其林指南2019》摘星名單

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

2019-04-10 09:20楊又肇

日前推出針對中國市場打造的WeGame遊戲服務平台時，騰訊便透露接下來也會針對中國境外市場打造海外版本服務，預計先以香港等地區作為首波推行地點，藉此與Valve旗下Steam服務平台競爭。而在稍早消息中，騰訊則確認針對海外市場打造的遊戲服務平台將以WeGame X為稱，並且對應繁體中文、簡體中文與英文三種語言介面，同時也加入台灣地區的新台幣等計價幣別。

分享

WeGame X合作遊戲內容提供廠商主要來自中國境內遊戲業者，或是獨立遊戲開發者，目前包含由Forts、Larian Studios、Deep Silver，以及Hello Games在內遊戲工作室提供內容，分別收錄包含《中國式家長》、《電競傳奇》、《河洛群俠傳》、《蠟燭人》、《王國保衛戰：前線》、《進擊！要塞！》與《波西亞時光》等遊戲作品，顯然是希望藉由WeGame X服務平台讓中國境內自產遊戲作品可透過網路銷售方式推廣到更多海外市場。

除了目前支援的繁體中文、簡體中文與英文三種語言介，騰訊也透露未來將持續增加日文、法文、俄文在內語言介面，另外也會同時提供結合直播、社群、線上助手等服務功能，另外也會配合活動提供遊戲促銷折扣。

之所以提供WeGame與WeGame X兩種遊戲服務平台，顯然是與中國境內特殊網路環境與相關法規限制，因此預期針對海外市場推行的WeGame X未來可能會收錄更多遊戲作品，同時也能看見更多針對海外市場推行的中國境內製作遊戲作品。

不過，未來WeGame X服務平台是否能與Steam競爭，或是在面臨Epic Games Store加入競爭情況下，是否能藉由本身豐富中文遊戲內容吸引更多玩家，似乎還是難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言騰訊Valve

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30

《任天堂實驗室 VR套裝》將可讓玩家進入《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》遊玩

2019-04-07 18:28

SNK公布更多《SAMURAI SHODOWN》新角色 預計6/27上市

2019-04-07 18:27

《邊緣禁地3》確定9/13推出 PC數位版由Epic Games Store限期獨佔銷售

2019-04-05 10:58

香港地區的Nintendo Switch Online線上服務 預計4/23正式開通

2019-04-04 07:05

宏達電祭限時優惠 吃到飽VR訂閱服務正式上線

2019-04-02 16:06

《新楓之谷》開發商Nexon有意出售 價格上看150億美元

2019-04-02 11:25

《SAMURAI SHODOWN》揭曉全新角色 以女海盜為造型的Darli Dagger

2019-04-02 10:13

PlayStation上市25週年 Sony推出原尺寸主機造型限量鑰匙圈

2019-04-01 15:27

Pokémon GO將可在4月1日捕獲「小智帽子的皮卡丘」

2019-04-01 15:27

CAPCOM推出以「G」為主角的《快打旋風》直向射擊遊戲

2019-04-01 15:26

帝國華擊團再次參戰！ 《新櫻花大戰》將由久保帶人擔任人設

2019-04-01 15:25

SEGA將推四款以2020年東京奧運為主題遊戲，融合索尼克、瑪利歐等角色

2019-04-01 15:25

搭40款經典遊戲 SEGA確認迷你款主機MegaDrive Mini將於9/19上市

2019-04-01 15:24

日清杯麵聯手金士頓 打造史上最大腔體電競耳機

2019-03-31 19:39

Gearbox確定揭曉《邊緣禁地3》 更多重製版等內容即將推出

2019-03-30 07:01

Ubisoft推出第二款大型VR密室逃脫遊戲 《穿越梅杜莎之門》將以希臘為舞台

2019-03-29 18:47

簡單、容易使用 PlayStation VR已在全球累積銷售超過420萬台

2019-03-29 18:43

讓玩家整理Nintendo Labo厚紙板套件 任天堂推出售價800日圓的紙箱…

2019-03-28 11:26

SNK新作《SAMURAI SHODOWN》最新宣傳影片 揭曉更多登場角色

2019-03-28 10:14

除了《漫威鋼鐵人VR》 顯然Sony首次遊戲新作直播內容並未獲得玩家滿意

2019-03-28 09:22

任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

2019-03-27 15:55

提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

2019-03-27 15:50

HTC於VEC2019 推首款全六自由度多模式VR一體機

2019-03-26 14:52

宏達電VR新款一體機亮相 4月下旬出貨

2019-03-26 14:40

WSJ：任天堂將出兩款新Switch 夏普有望成新供應商

2019-03-25 17:21

連假就是要打電動！Xbox One X舊換新現折2,100

2019-03-25 16:52

微軟也將於3/26舉辦ID@Xbox Game Pass線上直播內容

2019-03-25 09:34

比照任天堂模式 Sony將從3/25開始以線上影片介紹遊戲新作

2019-03-25 09:33

Google承認串流服務Stadia 仍無法讓格鬥遊戲流暢執行

2019-03-25 09:29

更真實互動遊玩體驗 《任天堂實驗室 VR套裝》公布新宣傳影片

2019-03-24 13:36

無光碟版Xbox One S All-Digital將於5/7開放銷售，同捆三款數位版遊戲

2019-03-24 13:26

微軟證實將在E3 2019說明Project xCloud串流遊戲服務細節

2019-03-23 11:18

復古畫風的橫向捲軸動作遊戲《Cuphead》將登上Switch、整合Xbox Live

2019-03-23 11:18

Google串流遊戲服務Stadia 支援更多第三方控制器

2019-03-23 11:10

猴島小英雄新作有望？ 迪士尼有意重啟Lucasfilm Games遊戲開發業務

2019-03-22 16:02

曾在PlayStation平台獨佔發行的《底特律：變人》等遊戲將登上Epic Games Store

2019-03-22 16:01

影／Stadia遊戲平台這功能太強 Sony微軟挫咧等？

2019-03-20 18:12

Google串流遊戲服務將以「Stadia」為稱 創造遊戲發展更多可能性

2019-03-20 11:22
看更多

熱門文章

小米董事長雷軍：小米消滅了大陸山寨手機

2019-04-09 20:41

「不簽和解書，我就讓公司破產！」揭開愛評網「最離奇」資遣流程背後，由盛轉衰的關鍵

2019-04-10 09:10

平價款RTX筆電 入門玩家好選擇

2019-04-09 14:39

LINE擴大招募50位工程師 暑期實習0.3％錄取率

2019-04-09 15:18

電競NB頂尖對決 微星與華碩旗艦新機瞄準重度玩家

2019-04-09 14:39

OPPO新款大螢幕、大電量中階手機AX5s在台推出

2019-04-10 09:19

周興哲資深果粉 新MV全程用iPhone拍

2019-04-09 14:02

華為有意對外提供5G連網晶片 但僅限與蘋果合作

2019-04-10 09:00

追趕亞馬遜與微軟 Google Cloud持續擁抱開放、擴展更多服務據點

2019-04-10 09:21

從一千下修到四百個...打擊垃圾訊息 推特限制每日可追用戶數

2019-04-09 10:41

周興哲新歌MV以iPhone拍攝製作，導演認為有利於拍攝彈性、演員真實情感流露

2019-04-09 16:54

微軟開放下載首波新版Microsoft Edge瀏覽器預覽版本

2019-04-10 08:59

iPhone新2款OLED機種 傳搭載3鏡頭

2019-04-09 12:45

高通首度針對中階手機打造著重遊戲體驗處理器 擴展Snapdragon 700系列選擇

2019-04-10 09:21

AMD揭曉針對商用的行動版處理器Ryzen Pro 3000系列 率先與HP、聯想合作

2019-04-10 08:58

LINE擴大徵才5月18日舉辦 招募逾50位開發工程師

2019-04-09 16:52

與Valve等廠商競爭 騰訊正式將WeGame遊戲服務平台帶到海外市場

2019-04-10 09:20

Razer更新影像擷取盒 新款Ripsaw HD終於支援4K畫質直播

2019-04-10 08:59

進軍超算、人工智慧應用領域 高通打造Cloud AI 100系列加速處理器

2019-04-10 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top