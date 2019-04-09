親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

抓到了！痛毆新北議員犯嫌 竟是建設公司總經理

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30聯合新聞網 楊又肇

身為微軟目前重要遊戲作品的《最後一戰 (Halo)》系列，相關消息指出系列新作《最後一戰：無限 (Halo Infinity)》的實際開發費用已經超過5億美元。

分享

根據德國網站Xbox Dynasty報導指出，《最後一戰：無限》光是在內容開發費用就已經超過5億美元，其中還不包含後續市場行銷費用等開銷。

不過，Xbox Dynasty網站並未引述任何消息來源，因此暫時還無法確認此項說法真實度。

但從微軟強調《最後一戰：無限》將由系列作品主角士官長回歸，同時也暗示此款遊戲將加入開放世界遊玩模式，另外也有消息指稱此款遊戲將搭載全新名為「Slipspace」的遊戲引擎，並且預期成為微軟雲端串流遊戲服務Project xCloud，以及新款主機首發作品，意味此款遊戲實際投入開發費用並不算低。

若微軟確實在《最後一戰：無限》投入超過5億美元開發費用，預期一舉超越Rockstar Games旗下《俠盜獵車手V》，以及《碧血狂殺2》製作費用，其中光是《俠盜獵車手V》開發費用就已經高達2億6500萬美元，費時8年打造的《碧血狂殺2》，光是請來不少演員參與演出，加上廣大開放世界架構設計，凸顯實際製作費用將比《俠盜獵車手V》更高。

只是《最後一戰》系列自從原本開發工作室Bungie與微軟拆夥之後，後續轉由343 Industries接手製作的《最後一戰4》、《最後一戰5》等作品銷售表現均不如先前作品，意味微軟在接下來預計推出的《最後一戰6》將會投入更多開發資源，希望藉由全新遊玩內容與故事劇情吸引更多玩家。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車手士官長
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

《任天堂實驗室 VR套裝》將可讓玩家進入《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》遊玩

2019-04-07 18:28

SNK公布更多《SAMURAI SHODOWN》新角色 預計6/27上市

2019-04-07 18:27

《邊緣禁地3》確定9/13推出 PC數位版由Epic Games Store限期獨佔銷售

2019-04-05 10:58

香港地區的Nintendo Switch Online線上服務 預計4/23正式開通

2019-04-04 07:05

宏達電祭限時優惠 吃到飽VR訂閱服務正式上線

2019-04-02 16:06

《新楓之谷》開發商Nexon有意出售 價格上看150億美元

2019-04-02 11:25

《SAMURAI SHODOWN》揭曉全新角色 以女海盜為造型的Darli Dagger

2019-04-02 10:13

PlayStation上市25週年 Sony推出原尺寸主機造型限量鑰匙圈

2019-04-01 15:27

Pokémon GO將可在4月1日捕獲「小智帽子的皮卡丘」

2019-04-01 15:27

CAPCOM推出以「G」為主角的《快打旋風》直向射擊遊戲

2019-04-01 15:26

帝國華擊團再次參戰！ 《新櫻花大戰》將由久保帶人擔任人設

2019-04-01 15:25

SEGA將推四款以2020年東京奧運為主題遊戲，融合索尼克、瑪利歐等角色

2019-04-01 15:25

搭40款經典遊戲 SEGA確認迷你款主機MegaDrive Mini將於9/19上市

2019-04-01 15:24

日清杯麵聯手金士頓 打造史上最大腔體電競耳機

2019-03-31 19:39

Gearbox確定揭曉《邊緣禁地3》 更多重製版等內容即將推出

2019-03-30 07:01

Ubisoft推出第二款大型VR密室逃脫遊戲 《穿越梅杜莎之門》將以希臘為舞台

2019-03-29 18:47

簡單、容易使用 PlayStation VR已在全球累積銷售超過420萬台

2019-03-29 18:43

讓玩家整理Nintendo Labo厚紙板套件 任天堂推出售價800日圓的紙箱…

2019-03-28 11:26

SNK新作《SAMURAI SHODOWN》最新宣傳影片 揭曉更多登場角色

2019-03-28 10:14

除了《漫威鋼鐵人VR》 顯然Sony首次遊戲新作直播內容並未獲得玩家滿意

2019-03-28 09:22

任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

2019-03-27 15:55

提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

2019-03-27 15:50

HTC於VEC2019 推首款全六自由度多模式VR一體機

2019-03-26 14:52

宏達電VR新款一體機亮相 4月下旬出貨

2019-03-26 14:40

WSJ：任天堂將出兩款新Switch 夏普有望成新供應商

2019-03-25 17:21

連假就是要打電動！Xbox One X舊換新現折2,100

2019-03-25 16:52

微軟也將於3/26舉辦ID@Xbox Game Pass線上直播內容

2019-03-25 09:34

比照任天堂模式 Sony將從3/25開始以線上影片介紹遊戲新作

2019-03-25 09:33

Google承認串流服務Stadia 仍無法讓格鬥遊戲流暢執行

2019-03-25 09:29

更真實互動遊玩體驗 《任天堂實驗室 VR套裝》公布新宣傳影片

2019-03-24 13:36

無光碟版Xbox One S All-Digital將於5/7開放銷售，同捆三款數位版遊戲

2019-03-24 13:26

微軟證實將在E3 2019說明Project xCloud串流遊戲服務細節

2019-03-23 11:18

復古畫風的橫向捲軸動作遊戲《Cuphead》將登上Switch、整合Xbox Live

2019-03-23 11:18

Google串流遊戲服務Stadia 支援更多第三方控制器

2019-03-23 11:10

猴島小英雄新作有望？ 迪士尼有意重啟Lucasfilm Games遊戲開發業務

2019-03-22 16:02

曾在PlayStation平台獨佔發行的《底特律：變人》等遊戲將登上Epic Games Store

2019-03-22 16:01

影／Stadia遊戲平台這功能太強 Sony微軟挫咧等？

2019-03-20 18:12

Google串流遊戲服務將以「Stadia」為稱 創造遊戲發展更多可能性

2019-03-20 11:22

Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

2019-03-20 10:27
看更多

熱門文章

4G雙飽優惠重現江湖 遠傳推599雙飽購機方案

2019-04-08 20:25

玩遊戲網速很重要！EXO伯賢申請成全球首批5G用戶

2019-04-08 18:40

收購愛評網後轉移現金解雇員工 街口支付嗆：不會給錢！

2019-04-08 15:23

LINE聊天畫面截圖功能更強大 iOS限定

2019-04-08 22:41

Google Play開發者控制台「證實」Google將推出兩款Pixel系列中階新機

2019-04-08 15:39

Apple Watch神偵測！他預先叫救護車 隨後真昏厥

2019-04-08 20:13

LINE對話長截圖密技超實用！iOS用戶趕快更新

2019-04-09 01:04

iPhone XE 最快Q3問世 估一萬八起跳

2019-04-09 00:46

華為安全性工程設計「粗劣」 英國會可能禁用

2019-04-08 22:29

超聲波指紋辨識很安全？3分鐘不到破解Galaxy S10

2019-04-08 18:29

華碩5G概念手機曝光 配備無瀏海全螢幕、前後置雙鏡頭

2019-04-09 00:46

作伙瘋媽祖！電信業推「佛心價資費188」兼拿發財金

2019-04-08 10:02

就像打電動！美國陸軍版HoloLens智慧眼鏡解密

2019-04-08 17:36

Google證實開始在Android TV測試全新廣告欄位

2019-04-08 15:42

分析師評估Apple Card服務將使蘋果躋身全球10大發卡商之一

2019-04-08 15:40

華碩ZenFone 6 下月14日在西班牙發表

2019-04-09 00:46

英國教會推出App 揭露洗車場黑暗面

2019-04-08 19:57

Panasonic揭曉新款錄影相機Lumix DC-G95 支援4K、V-Log L格式

2019-04-08 15:39

蘋果可能在新版macOS增加更多獨立運作應用服務

2019-04-08 15:41

華為首款5G連網、螢幕可凹折手機Mate X於天貓商城上架 預計6月開賣

2019-04-08 15:37

ZenFone 6外觀曝光 搭載機身上下滑開設計、搭載5G連網功能

2019-04-09 08:41

受技術限制 iOS版Netflix取消支援AirPlay播放功能

2019-04-08 15:38

智慧手表也搞怪 Fitbit推Bitmoji虛擬人偶激勵你健身

2019-04-08 17:49

金馬奇幻影展暖身 friDay影音精選影展片免費看到嗨

2019-04-08 16:48

Tesla傳更換馬達 刺激Model S與Model X銷量

2019-04-09 08:48

採直向凹折使用模式 夏普也申請螢幕可凹折手機設計專利

2019-04-09 08:43

動手玩／MOFT筆電支架以15°與25°兩種使用角度輕鬆對應不同需求

2019-04-08 15:37

對應大眾運輸工具搭乘與小額支付 Samsung Pay將可支援模擬悠遊卡

2019-04-09 08:44

Pixel 3a系列、Google Nest Hub Max名稱意外出現在Google Play Store頁面

2019-04-09 08:44

羅技針對開放工作環境使用需求 打造降噪全罩無線耳機

2019-04-09 09:25

《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top