《最後一戰：無限》實際開發費用傳已超過5億美元

2019-04-09 09:30 聯合新聞網 楊又肇



身為微軟目前重要遊戲作品的《最後一戰 (Halo)》系列，相關消息指出系列新作《最後一戰：無限 (Halo Infinity)》的實際開發費用已經超過5億美元。

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根據德國網站Xbox Dynasty報導指出，《最後一戰：無限》光是在內容開發費用就已經超過5億美元，其中還不包含後續市場行銷費用等開銷。

不過，Xbox Dynasty網站並未引述任何消息來源，因此暫時還無法確認此項說法真實度。

但從微軟強調《最後一戰：無限》將由系列作品主角士官長回歸，同時也暗示此款遊戲將加入開放世界遊玩模式，另外也有消息指稱此款遊戲將搭載全新名為「Slipspace」的遊戲引擎，並且預期成為微軟雲端串流遊戲服務Project xCloud，以及新款主機首發作品，意味此款遊戲實際投入開發費用並不算低。

若微軟確實在《最後一戰：無限》投入超過5億美元開發費用，預期一舉超越Rockstar Games旗下《俠盜獵車手V》，以及《碧血狂殺2》製作費用，其中光是《俠盜獵車手V》開發費用就已經高達2億6500萬美元，費時8年打造的《碧血狂殺2》，光是請來不少演員參與演出，加上廣大開放世界架構設計，凸顯實際製作費用將比《俠盜獵車手V》更高。

只是《最後一戰》系列自從原本開發工作室Bungie與微軟拆夥之後，後續轉由343 Industries接手製作的《最後一戰4》、《最後一戰5》等作品銷售表現均不如先前作品，意味微軟在接下來預計推出的《最後一戰6》將會投入更多開發資源，希望藉由全新遊玩內容與故事劇情吸引更多玩家。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》