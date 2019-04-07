SNK公布更多《SAMURAI SHODOWN》新角色 預計6/27上市

除了日前在PAX East 2019活動上公布預計於《侍魂》系列完全新作《SAMURAI SHODOWN》登場的全新角色Darli Dagger，SNK稍早更在日本舉辦直播發表會上公開更多全新角色，其中包含以忍者造型登場的鞍馬夜叉丸，以及手持陰陽八卦盾的中國風造型角色吳瑞香。

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此外，SNK也確定新作預計在今年6月27日於亞洲地區開放銷售，預計推出PlayStation 4與Xbox One平台版本，並且提供標準版與包含全新四名下載角色的「季票」，以及同時包含標準版與季票內容組合的豪華版，另外標準版與豪華版都將額外提供數位下載版本，標準版建議售價為新台幣1790元，而包含豪華版建議售價則為新台幣2390元，季票單獨購買價格為新台幣600元。

在先前說明中，《SAMURAI SHODOWN》將以11年後完全推行的系列遊戲新作形式登場，並且維持《侍魂》系列以冷兵器近距離對戰遊玩形式，此次更在畫風融合水墨與動畫筆觸，同時在電腦操作角色也融合人工智慧技術，透過學習玩家遊玩技巧讓CPU對戰能力提昇，藉此增加玩家遊玩難度與遊玩真實感，同時遊戲更以Unreal Engine 4遊戲引擎製作。

原本公布登場13名角色 分享 facebook

此次發表三名全新登場角色 分享 facebook

至於此次故事則建立在第一代《侍魂》的一年前，登場角色包含眾人熟悉的霸王丸、娜可露露、橘右京、加爾福特、服部半藏、柳生十兵衛、千兩狂死郎、色、牙神幻十郎、夏洛特、地震、塔姆塔姆與德川慶寅。而除了先前在PAX East 2019活動上公布以海盜造型登場的全新角色Darli Dagger，此次也宣布增加以忍者造型登場的鞍馬夜叉丸，以及手持陰陽八卦盾的中國風造型角色吳瑞香，使得《SAMURAI SHODOWN》總登場角色目前達16人。

而依照SNK公布說明，新增下載角色預計將會在今年8月、10月、12月陸續推出，並且在2020年2月推出第四波下載角色，具體細節將會在日後另外公布。另外，初期購買遊戲贈送特典為霸王丸ˇ娜可露露可使用的低畫質時代懷舊下載服裝。

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預計上市銷售版本 分享 facebook

復古懷舊服裝下載內容 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》