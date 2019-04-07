《任天堂實驗室 VR套裝》將可讓玩家進入《超級瑪利歐》與《薩爾達傳說》遊玩

玩家可能多了一個購買《任天堂實驗室 VR套裝》的理由，任天堂在稍早公布消息中，確認將可讓玩家透過此套件用不一樣的視角遊玩《超級瑪利歐 奧德賽》與《薩爾達傳說 曠野之息》。

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雖然還無法知曉是否支援以第一人稱視角與體感方式進行遊玩，或是僅能透過《任天堂實驗室 VR套裝》的VR眼鏡套件用不同角度觀看遊戲場景，但預期將可藉由厚紙板套件讓玩家感受不同遊玩樂趣。

不過，兩款遊戲要等到4月25日透過軟體更新才能支援《任天堂實驗室 VR套裝》遊玩，並非《任天堂實驗室 VR套裝》推出時即可遊玩使用。

其實在先前推出的《任天堂實驗室 駕駛套裝》中，玩家就已經能透過方向盤套件與《瑪利奧賽車 8 豪華版》遊戲結合遊玩，因此預期任天堂未來也會推出更多與厚紙板結合連動的遊戲作品，藉此增添Nintendo Switch遊玩樂趣。

《任天堂實驗室 VR套裝》預計在4月12日推出，分別提供以「火箭砲」、「相機」、「大象」、「鳥」、「風」為主題在內的5種基礎玩法，同樣也能藉由組合創造不同玩法。而在此次釋出影片內容中，同時也能看見執行啟動時，螢幕畫面將會從中央圓形畫面一分作二的動態呈現效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》