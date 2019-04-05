《邊緣禁地3》確定9/13推出 PC數位版由Epic Games Store限期獨佔銷售

2019-04-05 10:58 聯合新聞網 楊又肇



日前宣佈將推出《邊緣禁地3》消息後，Gearbox稍早也確認新作將在今年9月13日於全球地區發售，預計登上PlayStation 4、Xbox One平台，分別支援繁體中文、日文、韓文與簡體中文，同時也將首度透過Epic Games Store線上商店銷售PC數位版本。

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《邊緣禁地3》是詼諧幽默、故事豐富、絕無冷場的銀河精彩大冒險，充滿了多采多姿的角色、稀奇古怪的敵人，以及壯觀的頭目戰，還有數以億計的槍枝。在今天釋出的全新遊戲預告片裡，Gearbox和2K展示了該遊戲別出心裁、詼諧幽默與釀成混亂的爆炸性品牌特色。

結合第一人稱射擊遊戲動作場面，以及角色扮演遊戲豐富進程與戰利品系統，《邊緣禁地》系列至今已在全球總銷量突破4100萬套，系列作品中最受歡迎的《邊緣禁地2》，在2012年發售後6年多時間，每月仍吸引超過100萬名不重複玩家。

Gearbox預計在5月1日全球活動實況直播揭曉更多遊戲細節，同時也說明PC平台版本將與AMD合作，將在AMD旗下Ryzen系列CPU、Radeon系列顯示卡發揮最佳極致效果，另外PC數位版本將由Epic Games Store線上商店獨佔銷售，直到2020年4月之後才會透過其他線上商店服務銷售。

《邊緣禁地3》預計推出標準版、豪華版、超級豪華版三種版本，建議售價各為59.99美元、79.99美元、99.99美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》