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香港地區的Nintendo Switch Online線上服務 預計4/23正式開通

2019-04-04 07:05楊又肇

任天堂稍早透過官方Facebook粉絲團頁面確認香港地區的Nintendo Switch Online線上服務，將於今年4月23日正式開通，但具體訂閱費用，預計提供服務細節仍有待確認。

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依照任天堂公告消息，目前僅確認針對香港地區推行的Nintendo Switch Online預計在4月26日開通，並未公布具體提供服務細節，以及相關費用資訊，另外也尚未確認台灣地區服務預計推行時間。

而依照日本等地區推行的Nintendo Switch Online所提供服務，分別包含線上連線對戰、Famicom紅白機懷舊遊戲遊玩、雲端存檔備份，以及可與手機app連動，另外也將提供會員限定特典內容，預期日後在香港等地區提供服務也至少會有前面幾項內容，或許在會員限定特典內容會有些差異。

另外，Nintendo Switch Online服務推行的重點，還包含Nintendo eShop數位商店服務未來是否也會在香港、台灣提供。

香港現階段雖然提供Nintendo eShop數位商店服務，但使用方式卻必須先透過專屬網站購買遊戲兌換序號，接著再到Nintendo eShop數位商店服務頁面進行兌換，與日本、北美等地區可直接透過線上交易機制購買遊戲的情況稍微不同，至於台灣地區目前仍未開放任何Nintendo eShop數位商店服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NintendoSwitch任天堂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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