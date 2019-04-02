《SAMURAI SHODOWN》揭曉全新角色 以女海盜為造型的Darli Dagger

除了在日前揭曉預計在《侍魂》系列完全新作《SAMURAI SHODOWN》登場的多名角色，SNK在稍早於美國波士頓舉辦的PAX East 2019活動上，進一步公開名為Darli Dagger的全新角色，同時也確認將藉由人工智慧學習玩家遊玩模式創造電腦操控模式。

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PAX East 2019活動期間，負責《SAMURAI SHODOWN》作品的遊戲製作人小田泰之，以及美術總監黑木信幸在一場座談中揭曉遊戲中名為Darli Dagger的全新角色，此為《SAMURAI SHODOWN》中預計公布的三名全新角色首位登場人物，將以女海盜造型設計，並且手持巨刃作為攻擊武器。

同時，座談中也透露遊戲中會以人工智慧學習玩家遊玩模式，代表遊戲將會持續學習玩家遊玩習慣、攻擊模式，進而分析最佳應戰及反擊方法，同時也會加入道場與車輪戰的遊玩模式，另外也包含透過線上同時10人加入對戰，並且透過5對5方式進行勝負。

而在此次畫風表現部分，製作團隊也確認其中融合日式和風繪製與漫畫技巧，同時也融合特殊墨水圖像的線條表現。

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《SAMURAI SHODOWN》確定將會在今年6月登上PlayStation 4與Xbox One平台，接下來也會在今年第四季進駐任天堂Nintendo Switch，而PC版本目前尚未確認實際推行時間。

另外，SNK預計在日本時間4月5日上午11點舉辦發表會，預期將會公布更多遊戲相關消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》