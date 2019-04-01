帝國華擊團再次參戰！ 《新櫻花大戰》將由久保帶人擔任人設
SEGA宣布，將於今年冬季於PlayStation 4平台再次推出《櫻花大戰》系列新作，並且將以《新櫻花大戰（新サクラ大戦）》為稱，同時確定主要人物設定將由《BLEACH 死神》作者久保帶人擔任，而非過往長期合作的《幸運女神》作者藤島康介。
此外，原作依然基於廣井王子相關設定，音樂製作則維持由田中公平擔任，而故事劇情則將由曾經擔任《3年B班金八老師～成為傳說中的教師！》、《428～被封鎖的澀谷～》等遊戲總監的石井二郎執筆。
而遊戲時空背景將設定於《櫻花大戰5 ～再見，吾愛～》12年後的帝都東京，主角神山誠十郎 (配音：阿座上洋平)所率領的新帝國華擊團將再度與出現在帝都的降魔，以及誕生於世界各都市的華擊團展開交鋒。
其他角色包含因憧憬真宮寺櫻而加入華擊團的天宮櫻 (配音：佐倉綾音)，以及本身為巫女的東雲初穂 (配音：內田真禮)、本身為忍者一族後代的望月 阿左美 (配音：山村響)，另外也包含在歐洲劇場活躍演出的安娜塔西亞‧帕爾馬 (配音：福原綾香)與文學少女克菈莉絲 (配音：早見沙織)。
《櫻花大戰》最早在1996年於SEGA Saturn主機推出，並且由廣井王子擔任製作人，故事主軸以大正時代背景為假想的帝都東京為舞台，後來更將舞台移轉到法國巴黎、美國紐約，由玩家扮演角色帶領帝國華擊團「花組」的少女成員守護帝都，遊戲分別融合戀愛養成與策略遊玩元素，同時也加入豐富劇情與人物設定，另外也融入日本寶塚歌劇元素，因而獲得高度支持人氣。
目前《櫻花大戰》系列分別推出《櫻花大戰》、《櫻花大戰 ～熾熱之血～ (一代重製版本)》、《櫻花大戰2 ～願君平安～》、《櫻花大戰3 ～巴黎在燃燒嗎～》、《櫻花大戰4 ～戀愛吧少女～》、《櫻花大戰V ～再見吾愛～》，後續也曾推出一代重製版本《櫻花大戰 ～熾熱之血～ 》、移植到PlayStation Portable的《櫻花大戰1&2》，以及收錄一代到四代的《櫻花大戰 COMPLETE BOX》，此次推出的《新櫻花大戰》則是最新系列作品內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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