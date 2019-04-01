SEGA將推四款以2020年東京奧運為主題遊戲，融合索尼克、瑪利歐等角色

除了宣布迷你款主機MegaDrive Mini將於9月19日上市，SEGA在此次SEGA Fes 2019更宣布將從今年夏季到2020年間，分別在PlayStation 4、Nintendo Switch、大型電玩機台，以及手機裝置推出四款以2020年東京奧運為主題的遊戲作品，並且由1964年東京奧運舉重金牌選手三宅義信拍攝宣傳影片內容。

分享 facebook

預計推出四款以東京奧運為主題的遊戲中，同時包含以SEGA代表角色索尼克 (Sonic)，以及任天堂代表角色馬利歐在內的《東京2020奧運 官方授權電玩遊戲》、《瑪利歐＆索尼克AT東京奧運》、《瑪利歐＆索尼克AT東京奧運 大型電玩遊戲》，以及《索尼克奧運 東京2020》。

其中，《東京2020奧運 官方授權電玩遊戲》將於PlayStation 4與Nintendo Switch平台推出，預計今年夏季上市，而《瑪利歐＆索尼克AT東京奧運》則預計登上Nintendo Switch平台，將於今年冬季推出，而登上大型電玩機台的《瑪利歐＆索尼克AT東京奧運 大型電玩遊戲》，以及針對iOS、Android平台推出的《索尼克奧運 東京2020》都將會在2020年推出。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》