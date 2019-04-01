搭40款經典遊戲 SEGA確認迷你款主機MegaDrive Mini將於9/19上市

去年確認將延後至2019年推出的SEGA迷你款主機MegaDrive Mini，終於在稍早的Sega Fes 2019活動上證實將在今年9月19日推出，日本地區將以Mega Drive Mini名稱推出，北美地區則會以Genesis Mini名稱上市。

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同時SEGA將會在這款迷你主機搭載40款經典遊戲，其中包含《音速小子2》、《光明與黑暗》、《惡魔城：血族》、《銀河快槍手》、《漫畫地帶》、《太空哈利II》、《魔法氣泡2》、《出租英雄》、《超能力球賽》等經典名作，而跟其他迷你主機在不同市場推行情況相同，各地區推行版本所搭載遊戲陣容也有所差異。

另外，MegaDrive Mini同樣以micro USB供電，對應720P解析度畫質表現，另外也能在由遊玩過程隨時儲存遊戲進度，並且透過經典六鍵控制器進行遊玩。

Sega推出迷你款主機MegaDrive Mini，主要是為了紀念MegaDrive主機推行30週年，同時也與其他廠商推出的迷你款主機一樣無法額外下載遊戲，或是透過外接卡匣遊玩。

建議售價部分，MegaDrive Mini將以6980日圓價格推出，同時搭載兩組控制器的版本則為8980日圓。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》