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搭40款經典遊戲 SEGA確認迷你款主機MegaDrive Mini將於9/19上市

2019-04-01 15:24楊又肇

去年確認將延後至2019年推出的SEGA迷你款主機MegaDrive Mini，終於在稍早的Sega Fes 2019活動上證實將在今年9月19日推出，日本地區將以Mega Drive Mini名稱推出，北美地區則會以Genesis Mini名稱上市。

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同時SEGA將會在這款迷你主機搭載40款經典遊戲，其中包含《音速小子2》、《光明與黑暗》、《惡魔城：血族》、《銀河快槍手》、《漫畫地帶》、《太空哈利II》、《魔法氣泡2》、《出租英雄》、《超能力球賽》等經典名作，而跟其他迷你主機在不同市場推行情況相同，各地區推行版本所搭載遊戲陣容也有所差異。

另外，MegaDrive Mini同樣以micro USB供電，對應720P解析度畫質表現，另外也能在由遊玩過程隨時儲存遊戲進度，並且透過經典六鍵控制器進行遊玩。

Sega推出迷你款主機MegaDrive Mini，主要是為了紀念MegaDrive主機推行30週年，同時也與其他廠商推出的迷你款主機一樣無法額外下載遊戲，或是透過外接卡匣遊玩。

建議售價部分，MegaDrive Mini將以6980日圓價格推出，同時搭載兩組控制器的版本則為8980日圓。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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