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Gearbox確定揭曉《邊緣禁地3》 更多重製版等內容即將推出

2019-03-30 07:01楊又肇

先前釋出首波預告內容之後，Gearbox稍早在美國波士頓舉辦的PAX East 2019活動上正式宣佈將推出《邊緣禁地3》，同時也確定將推出以初代《邊緣禁地》為基礎的全新重製版《邊緣禁地：年度版》，以及針對遊戲主機版本免費提供的《邊緣禁地：帥氣合輯》超高畫質材質包，針對PC平台也將釋出免費版《邊緣禁地：續集前傳》和《邊緣禁地2》超高畫質材質包，另外也確定將在今年夏季將所有《邊緣禁地2》下載內容免費追加至PlayStation VR平台的《邊緣禁地2 VR》。

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Gearbox釋出《邊緣禁地3》包含第一段遊戲內容在內預告影片，透露系列新作正著手製作，但尚未透露預計推行時間，但預期也會支援Xbox One、PlayStation 4與Windows PC平台，並且由2K負責發行。而Gearbox也透露，更多《邊緣禁地3》相關資訊將余4月3日公布。

而Gearbox另外也宣布將以初代《邊緣禁地》為基礎，推出增加全新武器、畫面提昇，並且加入所影追加內容的《邊緣禁地：年度版》，預計將會在今年4月4日登上Xbox One、PlayStation 4與Windows PC平台。

針對原有《邊緣禁地》系列重點作品，Gearbox將針對遊戲主機版本免費提供的《邊緣禁地：帥氣合輯》超高畫質材質包，並且針對PC平台釋出免費版《邊緣禁地：續集前傳》和《邊緣禁地2》超高畫質材質包內容，藉此讓玩家可在4K解析度效果遊玩，或是在其他解析度規格獲得大幅畫質提昇表現，同樣會在今年4月4日開放下載。

至於針對先前在PlayStation VR平台推出的《邊緣禁地2 VR》，Gearbox更宣布將以免費形式提供所有四款《邊緣禁地2》下載內容，讓玩家可以遊玩含「Scarlett船長和她的海盜寶藏」、「Mr. Torgue大屠殺會戰」、「Sir Hammerlock的狩獵遊戲」以及「Tiny Tina強襲龍堡」，而更多細節將會後續揭曉。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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