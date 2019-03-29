簡單、容易使用 PlayStation VR已在全球累積銷售超過420萬台

除了日前藉由首波「State of Play」線上影片介紹下來即將推出新作，Sony也宣布旗下PlayStation VR已經在全球市場累積銷售超過420萬台的數量。

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相比HTC VIVE、Oculus Rift，Sony打造的PlayStation VR因為連接模式簡單，透過PlayStation 4即可使用，加上PlayStation豐富的遊戲資源，使得PlayStation VR從開放銷售以來始終有不錯表現。

而背後其實也歸功Sony持續與遊戲開發者合作虛擬實境內容，甚至進一步與3A等級遊戲作品合作，例如《惡靈古堡7》等作品也能藉由PlayStation VR以第一人稱視角遊玩，而在接下來的遊戲發行列表中，同時也包含不少對應PlayStation VR的遊戲作品，例如《No Man's Sky》即將推出虛擬實境遊玩版本，而與威漫合作的《漫威鋼鐵人VR》也吸引不少玩家目光，同時還包含即將推出的《Blood & Truth》、《The London Heist》、《全民高爾夫》和《Five Nights At Freddy's》等總計25款遊戲作品。

不過，相較剛上市時所產生熱度，目前Sony對於PlayStation VR的宣傳比例其實相對也減少不少，但預期接下來可能搭配PlayStation 5一同推出的新款PlayStation VR，將會帶來更沉浸的遊玩互動體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》