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讓玩家整理Nintendo Labo厚紙板套件 任天堂推出售價800日圓的紙箱…

2019-03-28 11:26楊又肇

煩惱Nintendo Labo厚紙板套件怎麼收納嗎？任天堂在去年8月預告影片中亮相的收納用紙箱Labo Okatazuke (お片付け為日文「整理」意思)，目前已經可以透過800日圓價格購買，預計在今年4月20日開放出貨。

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其實Labo Okatazuke真的就只是一組可以疊合收納的紙箱，打開組合之後即可收納難以歸位的Nintendo Labo厚紙板套件，本身並不具備任何與Nintendo Switch連動功能，同時最多僅能收納一組Nintendo Labo厚紙板套件，意味家中同時購買多組Nintendo Labo厚紙板套件的話，可能需要多準備幾組Labo Okatazuke進行收納。

雖然實際上也能透過其他整理盒收納Nintendo Labo厚紙板套件，但應該也有不少人會為了視覺統一效果花費800日圓購買Labo Okatazuke來整理？

只是以單價800日圓的情況來看，恐怕會有更多人選擇購買塑膠整理盒收納Nintendo Labo厚紙板套件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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