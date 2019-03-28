除了《漫威鋼鐵人VR》 顯然Sony首次遊戲新作直播內容並未獲得玩家滿意

Sony在稍早展開的首波線上直播節目內容「State of Play」中，確認將與漫威 (漫威)合作打造PlayStation VR平台獨佔新作《漫威鋼鐵人VR (Marvel's Iron Man VR)》。

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《漫威鋼鐵人VR》將由曾經參與《潛龍諜影4》、《最後一戰4》等作品製作的遊戲製作人Ryan Payton所成立Camouflaj遊戲工作室負責操刀，並且由漫威授權內容、Sony發行遊戲內容，總計費時2年共同開發製作。

玩家在遊戲中將扮演鋼鐵人或鋼鐵人本身Tony Stark，藉由PlayStation VR以虛擬實境方式感受鋼鐵人第一人稱視角，並且與漫威中經典英雄、反派互動，同時也能透過雙手持握PlayStation Move控制器操作雙手，其中也能體驗身著鋼鐵裝在空中飛行、射擊等動作，甚至可在遊戲中升級鋼鐵裝規格。

故事主軸將以鋼鐵人原作漫畫《Iron Man #290》，以及《Demon in a Bottle》故事章節為主軸，並且由漫威繪師與服裝設計師Adi Granov操刀設計全新鋼鐵裝。

而在此次展開的線上直播節目內容「State of Play」部分，顯然Sony僅只是將即將登上PlayStation 4平台的遊戲作品再度做了一次介紹，嚴格說起來的遊戲新作僅有《漫威鋼鐵人VR》，其餘無論是《往日不再》、《袋狼大進擊賽車》，或是作為壓軸的《真人快打11》，基本上都是已經確定繪登上PlayStation 4平台的遊戲作品，因此整體評價反而不高。

從直播開始之後累積獲得負評遠比按讚人數更多，似乎凸顯Sony首次嘗試藉由線上直播影片介紹遊戲新作，可能還需要進一步的調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》