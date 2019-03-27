任天堂傳今年6月再推兩款Nintnedo Switch設計版本

華爾街日報引述消息指稱，任天堂計畫最快將會在今年夏季推出兩款重新設計的Nintendo Switch，藉此延續現有Nintendo Switch的市場銷售動能。

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根據華爾街日報所取得消息，任天堂預計在今年夏季推出的兩款Nintendo Switch新機，其中一款可能針對效能表現作提昇，另一款則可能取消原本Joy-Con控制器所搭載震動功能，鎖定一般入門輕量遊玩需求。

相關消息表示，任天堂最快將會在今年6月展開的E3 2019期間公布新機消息，並且預計在今年下半年進入市場銷售。

不過，任天堂並未對此傳聞作任何回應。

從消息來源說法，針對效能表現提昇的新款Nintendo Switch，實際效能表現依然不比現有PlayStation 4 Pro或Xbox One X，但主要是讓現有遊戲可以更流暢執行運作，至於針對一般入門輕量遊玩需求打造機種，則是取消多數遊戲較少使用到的控制器震動功能，讓Nintendo Switch主機售價進一步降低。

而在任天堂日前宣佈多款由新作將會在今年下半年陸續推出，增加更多主機銷售機會，將更有利旗下遊戲作品銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》