提昇PSN下載購買率 Sony不再提供零售商直接銷售數位版遊戲

相關消息指稱，Sony稍早向美國大型遊戲零售商GameStop發出通知，說明未來將不再提供PlayStation數位版遊戲下載序號作為銷售使用，而先前已經提供給GameStop作為銷售使用的數位版遊戲下載序號將會在4月1日起自動失效。

分享 facebook

不過，從Sony提供的合作備忘錄內容顯示，除了接下來即將在4月間上市銷售的《往日不再 (Days Gone)》，以及《真人快打11 (Mortal Kombat 11)》依然會提供數位版下載序號銷售，未來所有在GameStop銷售遊戲內容將會以實體光碟版本為主。

Sony依然會提供GameStop繼續銷售PlayStation Networks服務點數卡，分別提供10美元、20美元、50美元、75美元，以及100美元在內面額，但GameStop有可能會與Sony進一步洽談，希望可以提供銷售恰好等同一款3A等級遊戲作品定價面額，讓玩家可以直接購買足夠的點數卡，以利下載數位版遊戲內容。

未來GameStop將不再直接提供銷售數位版遊戲內容 分享 facebook

目前還無法確認Sony僅針對與GameStop的合作模式作調整，或是意味日後所有實體通路的遊戲銷售模式都會跟進調整。而從Sony這樣的遊戲策略，顯然希望進一步拉抬PlayStation Networks上的數位版遊戲內容下載使用機率，並且增加PlayStation Networks服務平台營收比例。

在近年來的市場發展中，Sony更加積極推廣透過PlayStation Networks購買、下載數位版遊戲內容，因此會搭配特定虛寶或遊戲購買折扣等優惠吸引玩家，但有不少玩家仍傾向購買實體光碟版本，以利日後收藏，或是在遊戲遊玩之後轉賣，而不少玩家也藉由數位版遊戲可在多台主機下載使用特性，透過合購方式讓遊戲能以相對低廉價格購買。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》