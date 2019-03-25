Google承認串流服務Stadia 仍無法讓格鬥遊戲流暢執行

除了說明雲端串流遊戲服務Stadia將支援更多第三方控制器，同時如果要流暢執行1080P 60fps畫質內容的話，至少需要25MB/s以上網速，但針對整體使用體驗仍有可能延遲情況，Stadia服務負責人Phil Harrison也坦承首波上線運作時，可能還無法滿足電競玩家或重度玩家遊玩需求，同時也透露目前Stadia服務已經著手加入格鬥類遊戲內容，預期日後也會針對遊戲延遲表現進一步最佳化。

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相比一般串流影音內容，由於串流遊戲服務增加玩家操作輸入反應表現需求，因此在一來一往的資料串流緩衝模式明顯不同，整體上的設計難度會更高。

就目前不少Stadia相關操作體驗，基本上在200GHz頻寬表現的Wi-Fi無線網路連結環境下，以1080P 30fps形式執行《刺客教條：奧德賽》的操作延遲時間約在166毫秒，相比Xbox One X單機運作環境下執行的《刺客教條：奧德賽》的操作延遲時間約為145毫秒，兩者差異還不算太大，但相比高階PC硬體環境下的操作延遲時間僅為79毫秒，顯然就有一倍左右的延遲感受差異。

不過，若要執行延遲時間要求更低的格鬥遊戲，或是第一人稱射擊遊戲的話，Stadia至少要能對應60毫秒以內的延遲時間表現，而這部份不僅考驗Google在雲端伺服器的傳輸軟體編碼、硬體傳輸架構設計，甚至在各個節點端與電信業者合作也必須有更深層合作，才能順利改善此類問題。

依照先前Netflix的作法，光是要改善單方向串流影音播放的延遲表現，就必須將內容以分散方式放置在各個伺服器節點，同時也與各地區電信業者進行最佳化傳輸合作，如此才能讓使用者感受更流暢的串流播放表現。

而若Stadia未來承諾將會提供格鬥類遊戲，並且對應更流暢的執行操作體驗，代表未來在各地區電信業者合作也會有更進一步合作。

但從現階段來看，至少可以確認Stadia初期很難實現對應格鬥類遊戲的操作流暢感，不過執行諸如《刺客教條：奧德賽》般的動作類遊戲仍沒有太大問題，只是先決條件必須具備足夠的網路頻寬。

Stadia預計將以訂閱形式提供使用，但在此次說明中並未具體透露實際服務費用，但透露預計會在今年內正式上線，並且將先在美國、加拿大、歐洲與英國地區率先推出，而專屬控制器手把也因為尚未通過美國FCC認證，因此暫時尚未對外開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》