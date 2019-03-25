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微軟也將於3/26舉辦ID@Xbox Game Pass線上直播內容

2019-03-25 09:34楊又肇

比照Sony計畫在美國西岸時間3月25日下午2點舉辦線上影片說明會，藉此項玩家介紹接下來預計登場遊戲新作，微軟稍早也宣佈將會在美國西岸時間3月26日上午9點舉辦ID@Xbox Game Pass線上直播內容，預計會以Xbox One平台上的獨立遊戲作品介紹為主，並且將與Xbox Game Pass服務緊密關連。

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而與Sony計畫推出的State of Play系列影片內容，微軟也計畫藉由每月一次的ID@Xbox Game Pass線上直播內容，用更快方式向玩家介紹遊戲新作，以及旗下遊戲相關服務動態。

在任天堂藉由Direct系列線上發表會形式影片接邵旗下遊戲作品，讓玩家可以更快知曉接下來即將推行遊戲作品，同時也能持續跟玩家緊密互動，實際呈現效果更比透過E3、東京電玩展等例行展會活動更加顯著，因此也開始讓Sony、微軟開始構思與玩家互動模式。

不過，相較目前任天堂幾乎已經不再積極參與大型電玩相關展會活動，雖然Sony表示今年不會參與E3 2019展出，但未來依然有可能恢復參與大型展會活動，而微軟方面則持續維持參與E3等展會活動，但近年來則是減少參與東京電玩展活動項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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