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無光碟版Xbox One S All-Digital將於5/7開放銷售，同捆三款數位版遊戲

2019-03-24 13:26楊又肇

先前有消息指稱將會在今年5月初推出的無光碟版Xbox One S All-Digital，依照Windows Central網站取得消息顯示，將會在美國西岸時間5月7日開放銷售，同時也會在全球市場推行，內建儲存容量則為1TB，並且同捆《極限競速：地平線3》、《盜賊之海》與《我的世界》三款遊戲數位版下載序號，以及Xbox Game Pass訂閱服務優惠碼。

(圖／擷自Windows Central網站)
(圖／擷自Windows Central網站)
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而無光碟版Xbox One S All-Digital最快將會在今年4月中開放預購，但目前尚未有具體售價消息，不過從現行同捆一款遊戲的1TB容量版Xbox One S售價為299美元情況來看，預期無光碟版Xbox One S All-Digital建議售價將會介於200美元至250美元區間。

依照目前取得消息，無光碟版Xbox One S All-Digital將全面去除光碟機與光碟退出按鍵設計，所有內容均透過Xbox Live下載，或是藉由訂閱制的Xbox Game Pass服務進行遊玩，甚至接下來也能使用微軟預計今年開放測試的Project xCloud雲端串流遊戲服務

相比先前推出的Xbox One X、Xbox One S，無光碟版Xbox One S All-Digital基本上可以定位在吸引更多玩家加入Xbox平台的產品，同時也能符合目前越來越多人透過線上購買數位版遊戲內容的使用趨勢。

不過，如同微軟Xbox雲端遊戲部門負責人Kareem Choudhry表示，Project xCloud服務並非用來取代家用主機，而是讓玩家能有更多遊玩選擇，其中包含出門在外希望能銜接家中主機上的遊玩進度，或是讓偶而遊玩遊戲的一般玩家可以隨時透過連網裝置遊玩。

從微軟的角度來看，不可能會藉由雲端串流遊戲服務限制原本家用主機銷售機會，而是配合這樣的服務與全新主機銷售策略擴展更大遊戲市場需求，並且與更多玩家族群接觸。

無光碟版Xbox One S All-Digital去除光碟機與光碟退片按鍵設計...
無光碟版Xbox One S All-Digital去除光碟機與光碟退片按鍵設計 (圖／擷自Windows Central網站)
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目前同捆一款遊戲且容量為1TB的Xbox one S，在美國地區銷售價格為299...
目前同捆一款遊戲且容量為1TB的Xbox one S，在美國地區銷售價格為299美元
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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