Google串流遊戲服務Stadia 支援更多第三方控制器

雖然Google尚未公布雲端串流遊戲服務Stadia具體訂閱方案等細節，但在GDC 2019期間負責講解Stadia服務內容的Phil Harrison透露，如果想要在Stadia服務內以流暢的60fps執行1080P畫質表現的話，連網速度至少要在25MB/s以上，而若要執行4K 60fps畫質表現的話，則至少要使用30MB/s以上的連網速度。

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不過，就部分在GDC 2019現場實際體驗Stadia串流遊戲服務的媒體表示，實際運作表現其實多少還是會面臨一些延遲情況，但就Google方面表示，日後實際上線運作時，將會配合各地區運作節點提高整體反應速度表現，預期將能改善此類延遲情況。

就Google先前的說法，Stadia服務將會藉由全球超過7500個運作節點提高串流穩定表現，同時未來更計畫提供高達8K解析度畫質運作表現，而Stadia採用多GPU串接呈現的顯示效能高達10.7TFLOPS，相比現有PlayStation 4 Pro或Xbox One X顯示效能更高，並且可讓使用者在5秒內完成啟動遊玩，過程中更無需下載安裝任何檔案，遊戲內容也隨時維持在最新版本狀態。

目前Google尚未公布Stadia實際使用費用，以及基礎行環境需求，但預計會在今年內先在美國、加拿大、歐洲與英國地區開放使用，預期會在今年Google I/O 2019期間透露更多消息。

而在Google宣布推出Stadia服務之後，微軟硬體裝置負責人Bryce Johnson隨即也透過Twitter證實，Stadia服務將可對應使用微軟可擴充控制器Adaptive Controller，另外Stadia也支援包含微軟Xbox控制器、任天堂Joy-Con控制器，甚至Google本身也針對Stadia服務打造以Wi-Fi連接使用的控制器配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》