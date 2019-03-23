復古畫風的橫向捲軸動作遊戲《Cuphead》將登上Switch、整合Xbox Live

由獨立開發團隊StudioMDHR打造，過去在Xbox One平台獨佔發行的《Cuphead》，稍早確認將在今年春季進駐任天堂Nintendo Switch平台，並且將可藉由微軟開放Xbox Live資源與Xbox One或PC版本連線對戰。

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以復古畫風呈現的橫向捲軸動作遊戲《Cuphead》，稍早確認將會在今年春季進駐Nintendo Switch平台，同時也將能藉由微軟開放Xbox Live資源，在Nintendo Switch平台版本同樣整合Xbox Live服務，並且能與Xbox One、PC平台版本連線對戰。

不過，依照StudioMDHR與微軟的說法，Nintendo Switch平台版本的《Cuphead》將會透過後續更新加入Xbox Live功能。

同時微軟也確認《Cuphead》下載內容「The Delicious Last Course」預計在今年4月18日釋出，其中包含新追加角色、武器，而新加入的Ms. Chalice將成為Cuphead、Mugman以外女性角色，讓玩家能有更多遊玩選擇，同時也會加入更多頭目關卡、武器內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》