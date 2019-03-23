微軟證實將在E3 2019說明Project xCloud串流遊戲服務細節

相關內部信件顯示，微軟計畫將去年宣布測試的雲端串流遊戲服務Project xCloud作為今年E3 2019發表重點。

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根據Thurrott網站取得微軟內部信件內容顯示，Xbox部門負責人Phil Spencer透露將會在今年E3 2019期間揭曉旗下雲端串流遊戲服務，同時也說明微軟本身具備內容、線上社群與雲端應用資源，預期將能進一步吸引全球超過20億名遊戲玩家目光。

而Phil Spencer也針對Google稍早揭曉的Stadia雲端串流遊戲服務整合線上社群、YouTube，以及藉由Wi-Fi連接且整合Google Assistant的控制器表示讚嘆，但認為Google所提出服務特色，微軟其實早已投入發展。

目前Google已經藉由Stadia說明雲端串流遊戲的應用可能性，甚至未來將可進一步呈現更高影像畫質輸出表現，同時也計畫透過全球超過7500組節點加快雲端串流遊戲執行表現，微軟方面也計畫透過旗下Azure雲端服務平台建立穩定且流暢的雲端串流遊戲體驗，甚至可能針對雲端遊玩使用需求打造一款無光碟機，僅以硬體效能負責終端運算的Xbox One主機，藉此讓雲端串流遊戲體驗更加穩定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》