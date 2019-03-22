親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高雄持續發大財！韓國瑜訪港拚外銷 簽下價值24.71億合約

港府下令封殺我官員畫面？港陸媒：直播畫面都播出了

曾在PlayStation平台獨佔發行的《底特律：變人》等遊戲將登上Epic Games Store

2019-03-22 16:01楊又肇

在EPIC Games稍早於GDC 2019期間公布消息，確認過去曾在PlayStation平台推出多款平台獨佔遊戲作品的Quantic Dream，將把旗下《暴雨殺機 (Heavy Rain)》、《BEYOND：兩個靈魂 (Beyond: Two Souls)》，以及去年推出的《底特律：變人 (Detroit: Become Human)》帶到Epic Games Store服務上架，讓更多PC平台玩家可以遊玩這三款冒險遊戲。

分享

過去與索尼互動娛樂簽訂長達12年平台獨佔內容合作的Quantic Dream，在今年1月宣布與中國網易合作，並且由後者收購其部分股權，結束長期與索尼互動娛樂合作關係。而在稍早確定消息裡，則是證實旗下遊戲作品將透過Epic Game Store服務上架，讓更多PC平台遊戲玩家可以接觸旗下遊戲作品。

而與Epic Games Store合作部分，Quantic Dream將提供一年為期的遊戲內容獨佔銷售授權，因此雖然確定旗下遊戲作品將推出PC平台版本，但現階段僅能透過Epic Games旗下數位商店服務銷售，而實際上架提供銷售時間則尚未確認，同時也未公布具體硬體規格需求。

不過，從Quantic Dream與Epic Games僅簽署一年獨家合作銷售授權，意味日後旗下遊戲作品也有可能再透過其他遊戲服務平台銷售，例如Valve旗下Steam，或是騰訊旗下WeGame遊戲商店。

除了宣布與Quantic Dream合作，EPIC Games在此次GDC 2019活動中也宣布包含《模擬樂園：冒險 (Roller Coaster Tycoon Adventures)》、《滿意 (Satisfactory)》、《Dangerous Driving》、《沉沒之都 (The Sinking City)》、《派對之後 (Afterparty)》、《祖先：人類奧德賽 (Ancestors: The Humankind Odyssey)》、《控制 (Control)》、《The Cycle》、《泰坦工業 (Industries of Titan)》、《Kine》、《野蠻星球之旅 (Journey To The Savage Planet)》、《外圍世界 (The Outer Worlds)》、《卓佛拯救宇宙 (Trover Saves the Universe)》也將登上Epic Games Store，顯示接下來將會有更多遊戲陣容加入。

《暴雨殺機 (Heavy Rain)》：

分享

《BEYOND：兩個靈魂 (Beyond: Two Souls)》：

分享

《底特律：變人 (Detroit: Become Human)》：

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

底特律台獨暴雨

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

猴島小英雄新作有望？ 迪士尼有意重啟Lucasfilm Games遊戲開發業務

2019-03-22 16:02

影／Stadia遊戲平台這功能太強 Sony微軟挫咧等？

2019-03-20 18:12

Google串流遊戲服務將以「Stadia」為稱 創造遊戲發展更多可能性

2019-03-20 11:22

Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

2019-03-20 10:27

創辦人不認為EPIC Game Store限時獨佔遊戲銷售影響玩家權益

2019-03-20 09:52

為了與Steam拼比 Epic Games Store線上遊戲商店將加入一連串更新

2019-03-20 09:46

Nvidia攜手軟銀、LG Uplus 部署日、韓雲端遊戲伺服器

2019-03-19 10:29

訂閱服務正夯！HTC推VR遊戲吃到飽 每月最低300有找

2019-03-18 17:19

搭配PlayStation 5使用，Sony可能準備推出無線化設計的新款PlayStation VR

2019-03-18 09:05

微軟計畫藉Xbox Live服務資源實現跨遊戲裝置、跨平台連線遊玩

2019-03-17 09:51

Valve釋出Steam Link Anywhere功能 更多裝置能以串流遊玩Steam遊戲

2019-03-17 09:48

前《刺客教條》系列製作人Jade Raymond加盟Google 可能負責遊戲業務

2019-03-14 11:13

用iPhone玩PS4是什麼感覺？有影片有真相

2019-03-13 20:49

實際玩／Ubisoft以《秘境逃脫：失落的金字塔》詮釋成功的多人VR遊玩體驗

2019-03-13 09:41

影／《還願》大紅 你可知台灣也曾是遊戲大國？

2019-03-12 20:08

《哈利波特：巫師聯盟》要上線了！AR手遊先預約註冊

2019-03-12 17:18

Google打造自有遊戲控制器 可能搭配與Ubisoft合作的串流遊戲服務推出

2019-03-11 08:55

繼Sony之後 EA也證實不會參與今年度的E3 2019展覽活動

2019-03-10 11:57

任天堂要求合作夥伴 避免在遊戲內產生過度課金現象

2019-03-10 11:52

Sony推出iOS版Remote Play app 讓iPhone、iPad也能串流遊玩PS4遊戲

2019-03-09 09:38

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

無光碟設計的Xbox One主機可能最快5月推出、4月開放預購

2019-03-07 15:26

微軟現階段暫時尚未計畫將Xbox Game Pass訂閱服務帶到其他主機平台

2019-03-07 14:16

傳微軟將收購《世紀帝國IV》研發工作室 持續擴展平台獨佔遊戲資源

2019-03-05 14:23

唯數與日本迪士尼合作 取得知名手遊代理權

2019-03-05 11:10

Sony確認PlayStation Vita全面停產 結束15年以來掌機發展時間

2019-03-04 23:06

《還願》慈姑觀音 反映70年代什麼民間信仰？

2019-03-04 13:05

還願竄紅 學者分析取材獨特等3大關鍵要素

2019-03-02 09:59

《還願》場景神還原 網友皮皮挫「我不敢洗澡了」

2019-02-26 21:02

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

2019-02-26 20:33

《還願》扯上習近平遭陸抵制 國際媒體關注

2019-02-26 15:45

還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

2019-02-26 10:11

陸玩家抵制國產遊戲 「還願」銷量逆勢衝破百萬套

2019-02-25 22:47

陳其邁直播玩「還願」！湧5萬人看這4男人驚慌尖叫

2019-02-25 20:48

《還願》為何恐怖？奉獻之前 請先照顧好自己

2019-02-25 13:52

《還願》上陸被道歉 網友設計惡搞T恤被讚爆

2019-02-23 21:23

習近平小熊維尼符印 「還願」中國代理商終止合作

2019-02-23 18:49

傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

2019-02-23 13:28
看更多

熱門文章

蘋果再丟震撼彈！舊換新iPhone XR只要17505元起

2019-03-21 22:41

新廣告病毒入侵210款App 全球1.5億Android用戶受害

2019-03-21 19:20

華碩鐵粉大讚ZenFone 5Z 好奇「大家願不願續用ASUS」

2019-03-22 13:41

全新入門款Kindle閱讀器 內建背光功能

2019-03-21 22:56

5G要來了！ 交通部規劃第一波商用頻譜

2019-03-22 11:50

英文大小寫轉換工具 一鍵轉全大寫、小寫或交錯

2019-03-21 17:42

交通部規畫釋出5G第一波商用頻譜

2019-03-22 09:26

黃立成區塊鏈最新力作Machi X 買版權就是買幣！

2019-03-21 22:17

不只賣手機…傳華為電視4月推出 目標年銷售1,000萬台

2019-03-22 12:41

5G第一波商用頻譜要來了 草案6月報行政院

2019-03-22 12:17

臉書密碼可被內部員工讀取 數億用戶受影響

2019-03-22 14:05

Google塗鴉紀念巴哈冥誕 首度採用人工智慧技術讓使用者創作全新和弦

2019-03-22 14:44

HP宣布打造全新Windows MR虛擬實境頭戴裝置 對應單眼2K解析度視覺表現

2019-03-22 14:47

Google將藉由具獎勵性質的互動廣告 連帶延長遊戲使用週期

2019-03-22 14:46

觀點／少了顯著「新品」的GTC 2019，黃仁勳如何證明NVIDIA營收獲利本事？

2019-03-22 16:04

猴島小英雄新作有望？ 迪士尼有意重啟Lucasfilm Games遊戲開發業務

2019-03-22 16:02

針對Google雲端串流遊戲 UL Benchmarks推出多GPU效能量測工具

2019-03-22 14:45

曾在PlayStation平台獨佔發行的《底特律：變人》等遊戲將登上Epic Games Store

2019-03-22 16:01

與聯想合力打造的Oculus Rift S 增加配戴舒適、視覺解析度提高

2019-03-22 16:01

臉書沒保密 6億用戶密碼恐外洩

2019-03-22 14:03

數億用戶密碼沒加密 臉書：未見不當情事發生

2019-03-22 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top