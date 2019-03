曾在PlayStation平台獨佔發行的《底特律:變人》等遊戲將登上Epic Games Store

在EPIC Games稍早於GDC 2019期間公布消息,確認過去曾在PlayStation平台推出多款平台獨佔遊戲作品的Quantic Dream,將把旗下《暴雨殺機 (Heavy Rain)》、《BEYOND:兩個靈魂 (Beyond: Two Souls)》,以及去年推出的《底特律:變人 (Detroit: Become Human)》帶到Epic Games Store服務上架,讓更多PC平台玩家可以遊玩這三款冒險遊戲。

過去與索尼互動娛樂簽訂長達12年平台獨佔內容合作的Quantic Dream,在今年1月宣布與中國網易合作,並且由後者收購其部分股權,結束長期與索尼互動娛樂合作關係。而在稍早確定消息裡,則是證實旗下遊戲作品將透過Epic Game Store服務上架,讓更多PC平台遊戲玩家可以接觸旗下遊戲作品。

而與Epic Games Store合作部分,Quantic Dream將提供一年為期的遊戲內容獨佔銷售授權,因此雖然確定旗下遊戲作品將推出PC平台版本,但現階段僅能透過Epic Games旗下數位商店服務銷售,而實際上架提供銷售時間則尚未確認,同時也未公布具體硬體規格需求。

不過,從Quantic Dream與Epic Games僅簽署一年獨家合作銷售授權,意味日後旗下遊戲作品也有可能再透過其他遊戲服務平台銷售,例如Valve旗下Steam,或是騰訊旗下WeGame遊戲商店。

除了宣布與Quantic Dream合作,EPIC Games在此次GDC 2019活動中也宣布包含《模擬樂園:冒險 (Roller Coaster Tycoon Adventures)》、《滿意 (Satisfactory)》、《Dangerous Driving》、《沉沒之都 (The Sinking City)》、《派對之後 (Afterparty)》、《祖先:人類奧德賽 (Ancestors: The Humankind Odyssey)》、《控制 (Control)》、《The Cycle》、《泰坦工業 (Industries of Titan)》、《Kine》、《野蠻星球之旅 (Journey To The Savage Planet)》、《外圍世界 (The Outer Worlds)》、《卓佛拯救宇宙 (Trover Saves the Universe)》也將登上Epic Games Store,顯示接下來將會有更多遊戲陣容加入。

《暴雨殺機 (Heavy Rain)》:

《BEYOND:兩個靈魂 (Beyond: Two Souls)》:

《底特律:變人 (Detroit: Become Human)》:

