猴島小英雄新作有望？ 迪士尼有意重啟Lucasfilm Games遊戲開發業務

隨著母公司盧卡斯影業在2012年由迪士尼收購，使得LucasArts終止內部所有遊戲開發計畫，並且轉型成為內容授權公司運作。不過，從迪士尼近期開始以LucasArts前身遊戲工作室Lucasfilm Games名稱對外招募人才，似乎有意重新職掌遊戲內容製作。

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如果遊戲遊玩資歷較深的話，應該都會對Lucasfilm Games這間隸屬盧卡斯影業的遊戲工作室名稱相當耳熟，過去曾經在PC平台推行多款經典圖像內容互動冒險遊戲，例如《猴島小英雄 (Monkey Island)》、《印第安納瓊斯 (Indiana Jones)》與《紗之器 (LOOM)》，而後續也推出多款《星際大戰 (Star Wars)》相關遊戲作品。

不過，Lucasfilm Games後續更名成為LucasArts，同時更隨著母公司盧卡斯影業在2012年由迪士尼收購，進而在2013年之後終止內部所有遊戲開發計畫，轉型成為遊戲內容授權公司，例如將《猴島小英雄》授權Telltale Games製作後續作品，而《星際大戰》則是授權給美商藝電 (EA)打造遊戲內容。

但或許是看在一度聲名大噪的Telltale Games於去年確定結束營運，而美商藝電雖然取得《星際大戰》內容授權，卻僅在過去幾年時間內推出《星際大戰：戰場前線》兩款遊戲作品，同時還因為過度課金等問題引發玩家不滿，使得迪士尼決定重啟遊戲作品研發業務，在稍早對外釋出多項人才招募內容中，分別說明希望招募包含遊戲製作人、市場協調、藝術總監等遊戲開發營運相關人力。

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同時，迪士尼在職缺內容中更直接以Lucasfilm Games名稱進行招募，似乎意味將使公司恢復最早自行投入遊戲開發設計的運作模式，而在內容說明也提及將以《星際大戰》與盧卡斯影業持有內容打造各類互動產品，並且將針對包含PC、Mac、家用電玩主機、手機，以及AR或VR裝置平台推行。

目前仍無法確定迪士尼是否確定將使Lucasfilm Games遊戲工作室恢復運作，並且重新開啟遊戲內容製作發展業務，但以《星際大戰》系列內容與美商藝電簽署獨佔授權合作將持續至2023年，意味即使Lucasfilm Games投入製作《星際大戰》相關遊戲作品，最快也要等到2023年才能對外發行。

至於迪士尼若是確定重啟Lucasfilm Games遊戲開發業務，或許也代表過去對外授權遊戲作品將有機會再次推行新作，但主要還是要看迪士尼接下來發展決策。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》