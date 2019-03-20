創辦人不認為EPIC Game Store限時獨佔遊戲銷售影響玩家權益

對於EPIC Game Store以免收遊戲引擎授權使用費、提高遊戲內容銷售分潤比例等方式吸引開發者進駐，同時透過每兩週贈送遊戲吸引更多玩家加入使用，某種情況形成特定遊戲如《全境封鎖2》僅先在EPIC Game Store限時首發，而這樣的情況也引發部分遊戲支持者不滿。不過，EPIC Games創辦人Tim Sweeney則強調未來依然會維持這樣的經營模式。

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就Tim Sweeney的說法，認為目前PC遊戲市場依然採開放競爭模式發展，EPIC Game Store可以基於自由競爭與Ubisoft洽談，讓《全境封鎖2》等遊戲可以先在EPIC Game Store限時獨佔銷售，意味玩家除了透過Ubisoft旗下通路購買PC版本，在限時合作情況下則僅能透過EPIC Game Store購買。

而Tim Sweeney並不認為這樣的作法將剝奪玩家由完全一，而是基於市場發展吸引玩家加入使用EPIC Game Store服務，同時基於自由競爭模式，認為Valve也能透過相同作法與Ubisoft等遊戲廠商洽談合作，透過限時獨佔合作模式吸引更多玩家加入。

會以獨佔形式發展，自然是為了爭取更多使用者支持的手段，一如先前三星與EPIC Games短暫時間內於Galaxy Note 9合作獨佔Android版本的《Fornite》，或是像Netflix、亞馬遜、蘋果在內廠商透過獨佔影音內容吸引用戶觀看。

即便在微軟與Sony的家用電玩主機市場競爭中，微軟與Sony也同樣透過獨佔內容吸引玩家目光，並且以此擴展主機銷售量表現。

從Sony的角度來看，同樣也是支持獨佔內容的發展模式，同時也強調未來也將持續投入獨佔內容發展，甚至同樣也會持續投資獨立遊戲內容，藉此與其他競爭對手產生不同差異化發展優勢。

Tim Sweeney表示可以理解許多玩家期望能透過單一平台獲取遊戲，或是將遊戲內容集中在單一服務平台，但認為藉由獨佔遊戲產生不同競爭優勢才能促使遊戲市場持續成長，無論對遊戲開發者、發行廠商，或是玩家都能帶來正向影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》