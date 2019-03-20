Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

以推行旗下遊戲引擎CRYENGINE聞名的Crytek，稍早宣布將於新版CRYENGINE加入名為Neon Noir的即時光線追跡技術，讓遊戲內容不一定僅能透過具備RT Cores設計的NVIDIA GeForce RTX20系列顯示卡，同樣也能實現即時光影追跡效果。

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其實在此之前，微軟便與NVIDIA、AMD攜手合作，在新版DirectX 12加入名為Raytracing (DXR) API資源，讓遊戲開發者可以直接藉由顯示卡效能推動遊戲中即時光影追跡效果，而此次Crytek在CRYENGINE加入的Neon Noir即時光影追跡技術也是透過類似模式，使藉由CRYENGINE遊戲引擎打造的遊戲內容可以透過顯示卡效能推動更好的即時光影擬真表現。

NVIDIA提出的即時光影技術，主要藉由新款Turing顯示架構所搭載RT Cores針對光影追跡互動進行獨立運算，並且透過Tensor Cores以人工智慧運算方式加快渲染表現，讓遊戲中的光影擬真效果提昇。

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不過，由於遊戲廠商基本上很難僅偏頗特定顯示卡硬體環境運作，因此包含微軟在內軟體設計想法，便會朝向以軟體搭配既有硬體運算效能實現相同光影追跡效果，雖然相比NVIDIA以自有軟硬體整合方式實現逼真的光影即時追跡渲染效果，但若是應用在遊戲內容，或是一般視覺內容創作應用，而非工業設計要求精準規模的話，其實多半透過軟體搭配硬體產生的光影追跡效果都已經能符合使用需求。

而這樣的設計發展模式，也更能符合遊戲廠商、軟體業者能在更廣泛硬體環境下運作使用的發展效益，並非僅能侷限在特定硬體環境使用。

至於Crytek提出的Neon Noir即時光線追跡技術，其實類似先前Arm也曾經在GDC 2016提出類似設計概念，同樣藉由即時全域光照技術 (Total Illumination)，並且參考部分即時光影追跡數據進行演算，針對重點內容加強渲染，藉此形成擬真的光影互動視覺效果，同時也能進一步減少對於硬體運算資源的損耗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》