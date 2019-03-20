親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

日本虐童托兒所！揭露不適切保育的黑暗實態

Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

2019-03-20 10:27楊又肇

以推行旗下遊戲引擎CRYENGINE聞名的Crytek，稍早宣布將於新版CRYENGINE加入名為Neon Noir的即時光線追跡技術，讓遊戲內容不一定僅能透過具備RT Cores設計的NVIDIA GeForce RTX20系列顯示卡，同樣也能實現即時光影追跡效果。

分享

其實在此之前，微軟便與NVIDIA、AMD攜手合作，在新版DirectX 12加入名為Raytracing (DXR) API資源，讓遊戲開發者可以直接藉由顯示卡效能推動遊戲中即時光影追跡效果，而此次Crytek在CRYENGINE加入的Neon Noir即時光影追跡技術也是透過類似模式，使藉由CRYENGINE遊戲引擎打造的遊戲內容可以透過顯示卡效能推動更好的即時光影擬真表現。

NVIDIA提出的即時光影技術，主要藉由新款Turing顯示架構所搭載RT Cores針對光影追跡互動進行獨立運算，並且透過Tensor Cores以人工智慧運算方式加快渲染表現，讓遊戲中的光影擬真效果提昇。

分享

不過，由於遊戲廠商基本上很難僅偏頗特定顯示卡硬體環境運作，因此包含微軟在內軟體設計想法，便會朝向以軟體搭配既有硬體運算效能實現相同光影追跡效果，雖然相比NVIDIA以自有軟硬體整合方式實現逼真的光影即時追跡渲染效果，但若是應用在遊戲內容，或是一般視覺內容創作應用，而非工業設計要求精準規模的話，其實多半透過軟體搭配硬體產生的光影追跡效果都已經能符合使用需求。

而這樣的設計發展模式，也更能符合遊戲廠商、軟體業者能在更廣泛硬體環境下運作使用的發展效益，並非僅能侷限在特定硬體環境使用。

至於Crytek提出的Neon Noir即時光線追跡技術，其實類似先前Arm也曾經在GDC 2016提出類似設計概念，同樣藉由即時全域光照技術 (Total Illumination)，並且參考部分即時光影追跡數據進行演算，針對重點內容加強渲染，藉此形成擬真的光影互動視覺效果，同時也能進一步減少對於硬體運算資源的損耗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

創辦人不認為EPIC Game Store限時獨佔遊戲銷售影響玩家權益

2019-03-20 09:52

為了與Steam拼比 Epic Games Store線上遊戲商店將加入一連串更新

2019-03-20 09:46

Nvidia攜手軟銀、LG Uplus 部署日、韓雲端遊戲伺服器

2019-03-19 10:29

訂閱服務正夯！HTC推VR遊戲吃到飽 每月最低300有找

2019-03-18 17:19

搭配PlayStation 5使用，Sony可能準備推出無線化設計的新款PlayStation VR

2019-03-18 09:05

微軟計畫藉Xbox Live服務資源實現跨遊戲裝置、跨平台連線遊玩

2019-03-17 09:51

Valve釋出Steam Link Anywhere功能 更多裝置能以串流遊玩Steam遊戲

2019-03-17 09:48

前《刺客教條》系列製作人Jade Raymond加盟Google 可能負責遊戲業務

2019-03-14 11:13

用iPhone玩PS4是什麼感覺？有影片有真相

2019-03-13 20:49

實際玩／Ubisoft以《秘境逃脫：失落的金字塔》詮釋成功的多人VR遊玩體驗

2019-03-13 09:41

影／《還願》大紅 你可知台灣也曾是遊戲大國？

2019-03-12 20:08

《哈利波特：巫師聯盟》要上線了！AR手遊先預約註冊

2019-03-12 17:18

Google打造自有遊戲控制器 可能搭配與Ubisoft合作的串流遊戲服務推出

2019-03-11 08:55

繼Sony之後 EA也證實不會參與今年度的E3 2019展覽活動

2019-03-10 11:57

任天堂要求合作夥伴 避免在遊戲內產生過度課金現象

2019-03-10 11:52

Sony推出iOS版Remote Play app 讓iPhone、iPad也能串流遊玩PS4遊戲

2019-03-09 09:38

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

無光碟設計的Xbox One主機可能最快5月推出、4月開放預購

2019-03-07 15:26

微軟現階段暫時尚未計畫將Xbox Game Pass訂閱服務帶到其他主機平台

2019-03-07 14:16

傳微軟將收購《世紀帝國IV》研發工作室 持續擴展平台獨佔遊戲資源

2019-03-05 14:23

唯數與日本迪士尼合作 取得知名手遊代理權

2019-03-05 11:10

Sony確認PlayStation Vita全面停產 結束15年以來掌機發展時間

2019-03-04 23:06

《還願》慈姑觀音 反映70年代什麼民間信仰？

2019-03-04 13:05

還願竄紅 學者分析取材獨特等3大關鍵要素

2019-03-02 09:59

《還願》場景神還原 網友皮皮挫「我不敢洗澡了」

2019-02-26 21:02

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

2019-02-26 20:33

《還願》扯上習近平遭陸抵制 國際媒體關注

2019-02-26 15:45

還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

2019-02-26 10:11

陸玩家抵制國產遊戲 「還願」銷量逆勢衝破百萬套

2019-02-25 22:47

陳其邁直播玩「還願」！湧5萬人看這4男人驚慌尖叫

2019-02-25 20:48

《還願》為何恐怖？奉獻之前 請先照顧好自己

2019-02-25 13:52

《還願》上陸被道歉 網友設計惡搞T恤被讚爆

2019-02-23 21:23

習近平小熊維尼符印 「還願」中國代理商終止合作

2019-02-23 18:49

傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

2019-02-23 13:28

Google據傳下月將發表遊戲機 與微軟、Sony對抗

2019-02-22 23:09

任天堂確認香港地區的Nintendo Switch Online服務將於春季開通

2019-02-22 14:40

Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11

中共要求手機遊戲必須弘揚「主旋律」 如紅海行動

2019-02-21 16:25
看更多

熱門文章

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

2019-03-19 20:45

磁帶不只是五六年級生的回憶 各大企業缺了它將有大危機

2019-03-19 18:29

新款iPad Air登場 與同規格iPad有何改變？

2019-03-19 16:24

蘋果更新iMac！換上Intel第9代處理器 效能增兩倍

2019-03-19 21:57

有望複製「超級換機潮」 iPhone XR魅力在哪？

2019-03-19 14:16

蘋果AppleCare+服務正式登台！手滑摔機不怕荷包大失血

2019-03-19 13:18

CP值是王道！高規低賣 中階機大熱門

2019-03-19 14:19

無數玩家的回憶！RC語音3月底停止所有服務

2019-03-19 17:16

AppleCare+登台 蘋果與AIG合作推出手機保單

2019-03-19 22:34

小米去年獲利增59.5% 優於預期

2019-03-19 19:45

提供意外損傷保固服務 AppleCare+服務終於進駐台灣

2019-03-19 17:52

蘋果AppleCare+服務登台 德誼開賣搶頭香

2019-03-19 14:38

Netflix：不會與蘋果合作影音串流

2019-03-19 13:15

果粉注意！金管會：AppleCare+其實是一張保單

2019-03-19 18:21

宏碁奪2月美國市場電競筆電冠軍 市占率23%

2019-03-19 12:20

Intel將打造全美首座每秒一百萬兆次運算量等級超級電腦「Aurora」

2019-03-20 09:35

分不出虛擬眼鏡、帽子 YouTube新推AR濾鏡太逼真

2019-03-19 17:14

宏達電VIVE參展GDC 連三年獲開發者最感興趣VR／AR平台

2019-03-19 16:44

NVIDIA宣布打造全新GauGAN研究工具 透過簡單線條繪製即可建立擬真影像

2019-03-19 17:42

宏達電VR內容平台廣納競品 將支援微軟MR產品

2019-03-19 16:25

Unity也加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術

2019-03-19 17:51

「愛因斯坦」曾為顯示架構代號之一 NVIDIA仍不急著推出7nm製程產品

2019-03-20 09:39

NVIDIA打造Level 2+以上自動駕駛應用方案 將與TOYOTA攜手合作

2019-03-19 17:46

推動數據分析應用 NVIDIA打造全新CUDA-X AI加速演算平台

2019-03-19 17:50

果粉注意！德誼搶先開賣AppleCare+服務專案

2019-03-19 16:33

為下一代無線網路技術準備 美國FCC對外開放THz規格高頻網路實驗執照

2019-03-20 10:35

中興通訊利用側邊相機與側滑設計 打造兩款全尺寸螢幕手機

2019-03-20 09:43

NVIDIA進軍更廣大AIoT市場應用 揭曉Jetson Nano與開發板產品

2019-03-19 17:45

創辦人不認為EPIC Game Store限時獨佔遊戲銷售影響玩家權益

2019-03-20 09:52

連假上網漫遊搶商機 電信業者出招

2019-03-19 13:13

為了與Steam拼比 Epic Games Store線上遊戲商店將加入一連串更新

2019-03-20 09:46

NVIDIA更新採8U形式設計RTX伺服器 串接發揮更大虛擬化顯示算力應用

2019-03-19 17:41

整合Polycom產品資源 Plantronics推行全新簡化品牌Poly

2019-03-20 09:56

擴展遊戲遊玩體驗 NVIDIA針對舊款顯示卡開放使用即時光影追跡效果

2019-03-19 17:39

NVIDIA與Softbank、LG U+攜手合作 強化串流遊戲發展

2019-03-20 09:38

NVIDIA揭曉Omniverse協作平台 提昇3D影像內容分工渲染創作效率

2019-03-19 17:39

Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

2019-03-20 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top