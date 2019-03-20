為了與Steam拼比 Epic Games Store線上遊戲商店將加入一連串更新

去年剛上線運作的Epic Games Store，稍早宣布將會在今年5月起加入雲端儲存功能，而預計在今年4月率先加入全新離線模式，另外未來也會加入包含遊戲成就、線上贈禮，並且持續針對線上社群互動介面進行改善。

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雖然透過免收遊戲引擎授權使用費、提高遊戲內容銷售分潤比例等方式吸引開發者進駐，同時也藉由每兩週贈送遊戲吸引更多玩家加入使用，但相比發展已經有長久時間的Steam服務平台，Epic Games Store顯然還有很多地方需要作改善。

而為了達成明年可達成與Steam服務平台抗衡，Epic Games也宣布將針對Epic Games Store進行一連串的改進，其中包含將會在4月加入全新離線使用模式，並且預計在5月起增加雲端儲存功能，預計在今年6月之前也會加入用戶評論、願望清單、MOD模組化內容支援，以及遊戲中子母視窗功能。

另外，Epic Games Store接下來也會加入遊戲成就、線上贈禮，以及重新調整的線上社群互動功能，而在用戶評論方面也計畫透過預設關閉方式，避免有心人士透過特定方式進行評論灌水，或是刻意留下大量負評內容。

在其他預計加入功能方面，還包含規劃加入Android裝置對應遊戲內容，以及韓國遊戲廠商提供內容收錄，而付費方式也會加入更多支付選項與自動退款機制等。

目前Epic Games Store顯然為了進一步與Valve旗下Steam服務平台競爭，逐漸開始積極推行自有線上遊戲商店服務，另一方面也能以此擴展本身Unreal Engine遊戲引擎使用率，讓本身業務能有更大成長動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》