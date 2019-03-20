親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

日本虐童托兒所！揭露不適切保育的黑暗實態

為了與Steam拼比 Epic Games Store線上遊戲商店將加入一連串更新

2019-03-20 09:46楊又肇

去年剛上線運作的Epic Games Store，稍早宣布將會在今年5月起加入雲端儲存功能，而預計在今年4月率先加入全新離線模式，另外未來也會加入包含遊戲成就、線上贈禮，並且持續針對線上社群互動介面進行改善。

分享

雖然透過免收遊戲引擎授權使用費、提高遊戲內容銷售分潤比例等方式吸引開發者進駐，同時也藉由每兩週贈送遊戲吸引更多玩家加入使用，但相比發展已經有長久時間的Steam服務平台，Epic Games Store顯然還有很多地方需要作改善。

而為了達成明年可達成與Steam服務平台抗衡，Epic Games也宣布將針對Epic Games Store進行一連串的改進，其中包含將會在4月加入全新離線使用模式，並且預計在5月起增加雲端儲存功能，預計在今年6月之前也會加入用戶評論、願望清單、MOD模組化內容支援，以及遊戲中子母視窗功能。

另外，Epic Games Store接下來也會加入遊戲成就、線上贈禮，以及重新調整的線上社群互動功能，而在用戶評論方面也計畫透過預設關閉方式，避免有心人士透過特定方式進行評論灌水，或是刻意留下大量負評內容。

在其他預計加入功能方面，還包含規劃加入Android裝置對應遊戲內容，以及韓國遊戲廠商提供內容收錄，而付費方式也會加入更多支付選項與自動退款機制等。

目前Epic Games Store顯然為了進一步與Valve旗下Steam服務平台競爭，逐漸開始積極推行自有線上遊戲商店服務，另一方面也能以此擴展本身Unreal Engine遊戲引擎使用率，讓本身業務能有更大成長動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Steam

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

2019-03-20 10:27

創辦人不認為EPIC Game Store限時獨佔遊戲銷售影響玩家權益

2019-03-20 09:52

Nvidia攜手軟銀、LG Uplus 部署日、韓雲端遊戲伺服器

2019-03-19 10:29

訂閱服務正夯！HTC推VR遊戲吃到飽 每月最低300有找

2019-03-18 17:19

搭配PlayStation 5使用，Sony可能準備推出無線化設計的新款PlayStation VR

2019-03-18 09:05

微軟計畫藉Xbox Live服務資源實現跨遊戲裝置、跨平台連線遊玩

2019-03-17 09:51

Valve釋出Steam Link Anywhere功能 更多裝置能以串流遊玩Steam遊戲

2019-03-17 09:48

前《刺客教條》系列製作人Jade Raymond加盟Google 可能負責遊戲業務

2019-03-14 11:13

用iPhone玩PS4是什麼感覺？有影片有真相

2019-03-13 20:49

實際玩／Ubisoft以《秘境逃脫：失落的金字塔》詮釋成功的多人VR遊玩體驗

2019-03-13 09:41

影／《還願》大紅 你可知台灣也曾是遊戲大國？

2019-03-12 20:08

《哈利波特：巫師聯盟》要上線了！AR手遊先預約註冊

2019-03-12 17:18

Google打造自有遊戲控制器 可能搭配與Ubisoft合作的串流遊戲服務推出

2019-03-11 08:55

繼Sony之後 EA也證實不會參與今年度的E3 2019展覽活動

2019-03-10 11:57

任天堂要求合作夥伴 避免在遊戲內產生過度課金現象

2019-03-10 11:52

Sony推出iOS版Remote Play app 讓iPhone、iPad也能串流遊玩PS4遊戲

2019-03-09 09:38

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

無光碟設計的Xbox One主機可能最快5月推出、4月開放預購

2019-03-07 15:26

微軟現階段暫時尚未計畫將Xbox Game Pass訂閱服務帶到其他主機平台

2019-03-07 14:16

傳微軟將收購《世紀帝國IV》研發工作室 持續擴展平台獨佔遊戲資源

2019-03-05 14:23

唯數與日本迪士尼合作 取得知名手遊代理權

2019-03-05 11:10

Sony確認PlayStation Vita全面停產 結束15年以來掌機發展時間

2019-03-04 23:06

《還願》慈姑觀音 反映70年代什麼民間信仰？

2019-03-04 13:05

還願竄紅 學者分析取材獨特等3大關鍵要素

2019-03-02 09:59

《還願》場景神還原 網友皮皮挫「我不敢洗澡了」

2019-02-26 21:02

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

2019-02-26 20:33

《還願》扯上習近平遭陸抵制 國際媒體關注

2019-02-26 15:45

還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

2019-02-26 10:11

陸玩家抵制國產遊戲 「還願」銷量逆勢衝破百萬套

2019-02-25 22:47

陳其邁直播玩「還願」！湧5萬人看這4男人驚慌尖叫

2019-02-25 20:48

《還願》為何恐怖？奉獻之前 請先照顧好自己

2019-02-25 13:52

《還願》上陸被道歉 網友設計惡搞T恤被讚爆

2019-02-23 21:23

習近平小熊維尼符印 「還願」中國代理商終止合作

2019-02-23 18:49

傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

2019-02-23 13:28

Google據傳下月將發表遊戲機 與微軟、Sony對抗

2019-02-22 23:09

任天堂確認香港地區的Nintendo Switch Online服務將於春季開通

2019-02-22 14:40

Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11

中共要求手機遊戲必須弘揚「主旋律」 如紅海行動

2019-02-21 16:25
看更多

熱門文章

供應鏈證實新iPhone搭三鏡頭 「四筒」機身醜爆了

2019-03-19 20:45

磁帶不只是五六年級生的回憶 各大企業缺了它將有大危機

2019-03-19 18:29

新款iPad Air登場 與同規格iPad有何改變？

2019-03-19 16:24

蘋果更新iMac！換上Intel第9代處理器 效能增兩倍

2019-03-19 21:57

有望複製「超級換機潮」 iPhone XR魅力在哪？

2019-03-19 14:16

蘋果AppleCare+服務正式登台！手滑摔機不怕荷包大失血

2019-03-19 13:18

CP值是王道！高規低賣 中階機大熱門

2019-03-19 14:19

無數玩家的回憶！RC語音3月底停止所有服務

2019-03-19 17:16

AppleCare+登台 蘋果與AIG合作推出手機保單

2019-03-19 22:34

小米去年獲利增59.5% 優於預期

2019-03-19 19:45

提供意外損傷保固服務 AppleCare+服務終於進駐台灣

2019-03-19 17:52

蘋果AppleCare+服務登台 德誼開賣搶頭香

2019-03-19 14:38

Netflix：不會與蘋果合作影音串流

2019-03-19 13:15

果粉注意！金管會：AppleCare+其實是一張保單

2019-03-19 18:21

宏碁奪2月美國市場電競筆電冠軍 市占率23%

2019-03-19 12:20

Intel將打造全美首座每秒一百萬兆次運算量等級超級電腦「Aurora」

2019-03-20 09:35

分不出虛擬眼鏡、帽子 YouTube新推AR濾鏡太逼真

2019-03-19 17:14

宏達電VIVE參展GDC 連三年獲開發者最感興趣VR／AR平台

2019-03-19 16:44

NVIDIA宣布打造全新GauGAN研究工具 透過簡單線條繪製即可建立擬真影像

2019-03-19 17:42

宏達電VR內容平台廣納競品 將支援微軟MR產品

2019-03-19 16:25

Unity也加入支援NVIDIA RTX即時光影追跡技術

2019-03-19 17:51

「愛因斯坦」曾為顯示架構代號之一 NVIDIA仍不急著推出7nm製程產品

2019-03-20 09:39

NVIDIA打造Level 2+以上自動駕駛應用方案 將與TOYOTA攜手合作

2019-03-19 17:46

推動數據分析應用 NVIDIA打造全新CUDA-X AI加速演算平台

2019-03-19 17:50

果粉注意！德誼搶先開賣AppleCare+服務專案

2019-03-19 16:33

為下一代無線網路技術準備 美國FCC對外開放THz規格高頻網路實驗執照

2019-03-20 10:35

中興通訊利用側邊相機與側滑設計 打造兩款全尺寸螢幕手機

2019-03-20 09:43

NVIDIA進軍更廣大AIoT市場應用 揭曉Jetson Nano與開發板產品

2019-03-19 17:45

創辦人不認為EPIC Game Store限時獨佔遊戲銷售影響玩家權益

2019-03-20 09:52

連假上網漫遊搶商機 電信業者出招

2019-03-19 13:13

為了與Steam拼比 Epic Games Store線上遊戲商店將加入一連串更新

2019-03-20 09:46

NVIDIA更新採8U形式設計RTX伺服器 串接發揮更大虛擬化顯示算力應用

2019-03-19 17:41

整合Polycom產品資源 Plantronics推行全新簡化品牌Poly

2019-03-20 09:56

擴展遊戲遊玩體驗 NVIDIA針對舊款顯示卡開放使用即時光影追跡效果

2019-03-19 17:39

NVIDIA與Softbank、LG U+攜手合作 強化串流遊戲發展

2019-03-20 09:38

NVIDIA揭曉Omniverse協作平台 提昇3D影像內容分工渲染創作效率

2019-03-19 17:39

Crytek旗下遊戲引擎CRYENGINE將使即時光影追跡表現更容易實現

2019-03-20 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top