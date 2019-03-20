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Google串流遊戲服務將以「Stadia」為稱 創造遊戲發展更多可能性

2019-03-20 11:22楊又肇

先前以Project Stream作為代稱，並且與Ubisoft攜手合作的Google串流遊戲服務，在GDC 2019主題演講活動中確認正式名稱為「Stadia (天梯)」，同時也確認將由日前轉入Google任職的前《刺客教條》系列製作人Jade Raymond負責此串流遊戲業務項目，並且擔任新成立的Stadia Games and Entertainment工作室負責人。

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根據Google說明，Stadia是建立在本身Google Cloud服務上，並且讓使用者能直接透過手機、平板、筆電或桌機等可連網裝置遊玩，同時透過Chrome瀏覽器開啟即可立即遊玩，無需事先完成任何下載安裝，或是更新升級動作，除了讓使用者能隨時透過連網裝置遊玩3A等級遊戲作品，更可讓遊戲開發者能以更茤可能打造遊戲內容，而非僅侷限在特定主機運作環境。

對於遊戲開發者而言，Stadia不但提供可銜接更多玩家族群機會，更能簡化整體開發設計流程，甚至也能藉由Google旗下人工智慧等資源讓遊戲內容有更豐富呈現與遊玩體驗效果。另外，藉由整合Google旗下資源，以及包含YouTube在內服務，Google更強調Stadia將能創造更龐大的遊戲市場規模，讓以Chrome瀏覽器作為入口的網路平台不僅可以是最龐大遊戲運作平台，更可以是最大遊戲內容推廣、銷售平台。

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而為了促成Stadia服務，Google花費多年時間作準備，甚至從Sony、微軟等廠商挖角多名遊戲相關人才，並且藉由分布在全球超過200個國家地區以上、涵蓋19區塊、58個使用範圍的Google資料中心資源，透過雲端運作方式與全球超過20億名遊戲玩家連接，同時也藉由分布在各地超過7500組伺服器連結節點提供快速且穩定的串流表現。

在讓串流遊玩體驗更加穩定表現中，Google表示在雲端伺服器端與AMD攜手合作，藉由大量GPU構成龐大串流效能，相比PlayStation 4 Pro的4.2 TFLOPS，以及Xbox One X的6.0TFLOPS顯示效能表現，Google強調Stadia的顯示效能表現約可對應高達10.7TFLOPS，本身則是以Linux環境架構運作，並且與Vulkan、Unreal Engine及Unity等API與遊戲引擎資源合作，甚至也能接入更多如havok在內中介軟體 (middle ware)，讓開發者能順利接入原本已經在使用的工具資源打造遊戲內容。

同時，為了避免雲端伺服中心到各地區ISP服務，再到玩家端的串流連接表現產生延遲、中斷，Google更針對網路連接加入前期預測等最佳化調整，讓玩家透過家裡網路，或是透過戶外無線網路連接均可維持一定流暢度表現。

另外針對常見的遊戲作弊，或是帳號盜用情況，Google也強調目前在Google Cloud的服務防護機制之下，基本上無法透過一般方式達成遊戲舞弊等情況。

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依照Google的說法，Stadia從去年以Project Stream名稱測試階段，可對應1080P、60fps與立體聲聲道輸出表現，而在此次GDC 2019以正式版本名稱推出的Stadia，則可對應4K解析度、60fps、HDR與環繞音效輸出表現，未來更計畫對應流暢的8K解析度、120fps以上畫面串流表現。

除了可以直接透過Chrome瀏覽器快速執行遊戲，Stadia更支援多人連線，甚至支援跨平台連線遊玩，同時使用者也能在遊玩過程同步透過YouTube進行直播。同時Google也針對Stadia服務打造專屬控制器手把，其中更直接搭載Google Assistant數位助理服務專屬按鍵，以及可快速啟用YouTube線上直播的按鍵設計，或是可快速擷取遊玩畫面的擷取按鍵，而本身則是藉由Wi-Fi直接與裝置連接，而非透過藍牙。

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Stadia預計將以訂閱形式提供使用，但在此次說明中並未具體透露實際服務費用，但透露預計會在今年內正式上線，並且將先在美國、加拿大、歐洲與英國地區率先推出，而專屬控制器手把也因為尚未通過美國FCC認證，因此暫時尚未對外開放銷售。

詳細細節預計會在今年Google I/O 2019期間說明更多資訊，而從遊戲內容授權使用角度來看，預期會比照NVIDIA GeForce Now服務，或是Google YouTube付費內容有限定地區使用情況，但具體細節依然要以Google公佈為準。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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