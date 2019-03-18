親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

假消息受害…日本藝人竟被當桶屍案少年犯長達10年

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

搭配PlayStation 5使用，Sony可能準備推出無線化設計的新款PlayStation VR

2019-03-18 09:05楊又肇

在HTC VIVE、Oculus Rift均先後走向無線化發展後，顯然Sony也計畫讓旗下虛擬實境頭戴裝置PlayStatiin VR改為無線化形式，並且將以全新設計搭配接下來可能揭曉的PlayStation 5使用。

分享

由日本獨立行政法人工業所有權情報研修館 (INPIT)營運管理的專利資訊平台J-PlatPat所公布資訊，顯示Sony提出可讓PlayStation VR裝置以無線化形式使用的專利內容已經獲得批准，預期將會應用在下一款PlayStation VR裝置。

目前暫時還沒有太多關於新款PlayStation VR裝置資訊，因此也還無法確認實際名稱是否將以PlayStation VR 2為稱。但從專利內容，以及目前HTC VIVE、Oculus Rift均朝向無線化形式發展，意味Sony也有可能將PlayStation VR裝置改為無線化設計。

從相關專利描述來看，Sony計畫以外接裝置發送5GHz-60GHz之間頻率，藉此建立PlayStation VR裝置與PlayStation主機之間連接，由於涵蓋頻率相當廣泛，因此新款PlayStation VR裝置有可能同時支援多人同時連接遊玩模式，似乎也意味接下來即將發表的PlayStation 5將能對應更高運算顯示輸出表現。

至於選擇讓連接頻率介於5GHz-60GHz頻段之間，有可能是為了針對不同連接使用需求而定，其中5GHz頻段將可確保數據連接穩定性，而60GHz頻段則可支援更高的資料傳輸量，而新款PlayStation VR裝置有可能可依照不同連接需求切換不一樣的無線連接頻段。

雖然Sony在去年對於PlayStation VR應用內容的談論比重較低，但並未計畫放棄PlayStation VR產品與虛擬實境內容應用發展，因此預期在接下來的PlayStation 5也會看見更多虛擬實境相關應用模式。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

微軟計畫藉Xbox Live服務資源實現跨遊戲裝置、跨平台連線遊玩

2019-03-17 09:51

Valve釋出Steam Link Anywhere功能 更多裝置能以串流遊玩Steam遊戲

2019-03-17 09:48

前《刺客教條》系列製作人Jade Raymond加盟Google 可能負責遊戲業務

2019-03-14 11:13

用iPhone玩PS4是什麼感覺？有影片有真相

2019-03-13 20:49

實際玩／Ubisoft以《秘境逃脫：失落的金字塔》詮釋成功的多人VR遊玩體驗

2019-03-13 09:41

影／《還願》大紅 你可知台灣也曾是遊戲大國？

2019-03-12 20:08

《哈利波特：巫師聯盟》要上線了！AR手遊先預約註冊

2019-03-12 17:18

Google打造自有遊戲控制器 可能搭配與Ubisoft合作的串流遊戲服務推出

2019-03-11 08:55

繼Sony之後 EA也證實不會參與今年度的E3 2019展覽活動

2019-03-10 11:57

任天堂要求合作夥伴 避免在遊戲內產生過度課金現象

2019-03-10 11:52

Sony推出iOS版Remote Play app 讓iPhone、iPad也能串流遊玩PS4遊戲

2019-03-09 09:38

用Nintendo Switch遊玩VR內容 任天堂打造《任天堂實驗室 VR套裝》

2019-03-08 15:44

玩手遊恐成冤大頭 消基會：逾六成未揭露轉蛋開箱機率

2019-03-08 11:24

無光碟設計的Xbox One主機可能最快5月推出、4月開放預購

2019-03-07 15:26

微軟現階段暫時尚未計畫將Xbox Game Pass訂閱服務帶到其他主機平台

2019-03-07 14:16

傳微軟將收購《世紀帝國IV》研發工作室 持續擴展平台獨佔遊戲資源

2019-03-05 14:23

唯數與日本迪士尼合作 取得知名手遊代理權

2019-03-05 11:10

Sony確認PlayStation Vita全面停產 結束15年以來掌機發展時間

2019-03-04 23:06

《還願》慈姑觀音 反映70年代什麼民間信仰？

2019-03-04 13:05

還願竄紅 學者分析取材獨特等3大關鍵要素

2019-03-02 09:59

《還願》場景神還原 網友皮皮挫「我不敢洗澡了」

2019-02-26 21:02

《還願》用「菩薩聖號」招陰神 釋昭慧：宜應儆誡

2019-02-26 20:33

《還願》扯上習近平遭陸抵制 國際媒體關注

2019-02-26 15:45

還願上市第7天消失了 赤燭：品質檢測

2019-02-26 10:11

陸玩家抵制國產遊戲 「還願」銷量逆勢衝破百萬套

2019-02-25 22:47

陳其邁直播玩「還願」！湧5萬人看這4男人驚慌尖叫

2019-02-25 20:48

《還願》為何恐怖？奉獻之前 請先照顧好自己

2019-02-25 13:52

《還願》上陸被道歉 網友設計惡搞T恤被讚爆

2019-02-23 21:23

習近平小熊維尼符印 「還願」中國代理商終止合作

2019-02-23 18:49

傳微軟將與任天堂合作 Xbox Game Pass服務可能進駐Nintendo Switch

2019-02-23 13:28

Google據傳下月將發表遊戲機 與微軟、Sony對抗

2019-02-22 23:09

任天堂確認香港地區的Nintendo Switch Online服務將於春季開通

2019-02-22 14:40

Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11

中共要求手機遊戲必須弘揚「主旋律」 如紅海行動

2019-02-21 16:25

恐怖電玩《還願》重現台灣老公寓 網友嚇到不敢面對鐵門

2019-02-21 15:06

Sony確定今年將終止PS Vita日本銷售 意味準備退離掌機業務發展

2019-02-21 14:03

返校恐怖氣氛延續 國產遊戲「還願」再爆紅

2019-02-20 20:15

Razer將於2月底關閉自有線上遊戲商店服務

2019-02-19 10:48

宏碁亞太區電競總決賽菲、韓奪冠 各獲獎金2百萬

2019-02-18 20:10
看更多

熱門文章

他在官網搶購小米9 年度旗艦機竟忘了裝閃光燈

2019-03-17 17:50

蘋果2019春季發表會 可能推出這些新產品

2019-03-17 21:22

Google Pixel 4也要螢幕挖洞設計？搭載雙主、雙前鏡頭

2019-03-17 20:02

祖克柏「暴力內容」證詞的一年後 臉書改變了嗎？

2019-03-17 22:45

YouTuber世代來臨！SHURE MOTIV行動收音套件 人人都能當網紅

2019-03-17 17:05

週末打卡抽旗艦新機 華為台北大直ATT體驗店時尚開幕

2019-03-17 16:15

為了串流遊戲作準備？ Chrome瀏覽器將加入支援Nintendo Switch控制器

2019-03-18 09:08

搭配PlayStation 5使用，Sony可能準備推出無線化設計的新款PlayStation VR

2019-03-18 09:05

Google開始要求開發者重新調整app圖示 將使Play Store視覺設計統一

2019-03-18 09:06

Garmin針對賽車、航空、航海與進階運動需求打造新款MARQ系列智慧錶

2019-03-18 09:07

陪審團認定蘋果證據不足 應向高通賠償3100萬美元

2019-03-18 09:04

三星可能近期揭曉第二款Android Go手機 將以Galaxy A2 Core為稱

2019-03-18 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top