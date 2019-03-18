搭配PlayStation 5使用，Sony可能準備推出無線化設計的新款PlayStation VR

在HTC VIVE、Oculus Rift均先後走向無線化發展後，顯然Sony也計畫讓旗下虛擬實境頭戴裝置PlayStatiin VR改為無線化形式，並且將以全新設計搭配接下來可能揭曉的PlayStation 5使用。

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由日本獨立行政法人工業所有權情報研修館 (INPIT)營運管理的專利資訊平台J-PlatPat所公布資訊，顯示Sony提出可讓PlayStation VR裝置以無線化形式使用的專利內容已經獲得批准，預期將會應用在下一款PlayStation VR裝置。

目前暫時還沒有太多關於新款PlayStation VR裝置資訊，因此也還無法確認實際名稱是否將以PlayStation VR 2為稱。但從專利內容，以及目前HTC VIVE、Oculus Rift均朝向無線化形式發展，意味Sony也有可能將PlayStation VR裝置改為無線化設計。

從相關專利描述來看，Sony計畫以外接裝置發送5GHz-60GHz之間頻率，藉此建立PlayStation VR裝置與PlayStation主機之間連接，由於涵蓋頻率相當廣泛，因此新款PlayStation VR裝置有可能同時支援多人同時連接遊玩模式，似乎也意味接下來即將發表的PlayStation 5將能對應更高運算顯示輸出表現。

至於選擇讓連接頻率介於5GHz-60GHz頻段之間，有可能是為了針對不同連接使用需求而定，其中5GHz頻段將可確保數據連接穩定性，而60GHz頻段則可支援更高的資料傳輸量，而新款PlayStation VR裝置有可能可依照不同連接需求切換不一樣的無線連接頻段。

雖然Sony在去年對於PlayStation VR應用內容的談論比重較低，但並未計畫放棄PlayStation VR產品與虛擬實境內容應用發展，因此預期在接下來的PlayStation 5也會看見更多虛擬實境相關應用模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》